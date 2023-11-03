本土教師荒 加州學區向世界徵才

由於教師短缺嚴重，加州愈來愈多學區依賴從世界各地招聘教師來補充人力。（Getty Images）

隨著加州教師短缺問題惡化，各學區 愈來愈依賴從世界各地招聘教師，其中以從菲律賓來的教師為最多。

來自菲律賓的25歲陳約翰（John Carlo Chan，音譯）表示，過去五年，他一直在菲律賓擔任自閉症兒童教師，但在朋友告知他美國需要教師時，他決定申請。不到一年，他獲聘到灣區柏斯菲卡（Pacifica）歐西亞納高中（Oceana High）擔任特殊教育 教師，是傑佛遜聯合高中學區（Jefferson Union High School District）15名新來的菲律賓籍教師之一。

聖馬刁-佛斯特市學區（San Mateo-Foster City School District）今年1月在馬尼拉舉辦招聘會，聘請了15名教師和25名助教；聖荷西 聯合學區（San Jose Unified）也已有34名來自菲律賓的教師。

聖馬刁-佛斯特市學區總監歐邱亞（Diego Ochoa）表示，他去年意識到，他們的特殊教育學生下個學年度將沒有固定的教師。由於在本地實在找不到教師，出於無奈，只好向海外尋找。

聖荷西信使報指出，最難找的是像陳約翰這樣的特殊教育教師，以及數學和科學教師。雙語教學的需要也帶來愈來愈多來自墨西哥、西班牙和其他拉丁美洲國家的西語母語教師，例如2017年從墨西哥來到康柯德（Concord）狄亞布洛山聯合學區（Mt. Diablo Unified District）任教的馬丁尼茲（Salvador Martinez）。

聖荷西聯合學區（San Jose Unified District）人力資源助理經理艾略特（Michelle Elliott）表示，她於2013年加入這個學區，當時學區每年從國外招聘約5名教師。十年後，這個數字激增為每年30人。目前，聖荷西聯合學區雇用了來自19個國家的95名教師，包括貝里斯、喀麥隆、秘魯和印度。

由於對教師的需求非常高，加州教學職業中心（California Center on Teaching Careers）上周舉辦了首屆針對國際教師的網路招聘會，吸引了來自40個不同國家的1200多名求職者參加。

艾略特說：「我們願意在這方面進行投資，因為它大幅降低了教師的流動率。」為了留住教師，聖荷西聯合學區還為新聘教師提供了5000元到8000元的移民費用。