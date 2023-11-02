11月氣候多變 北加州降雨增加

加州本月將迎來風暴。（美聯社）

「紀事報」（Chronicle）報導，動盪的天氣狀況正向加州 逼近。11月份加州各地的氣溫應略高於正常水平，北加州的降水量將高於正常水平，而洛杉磯 和聖地牙哥的水量仍接近正常水平。

雖然該州 10 月份的天氣比正常情況下要乾燥和溫暖，11 月份的天氣在全州範圍內會有很大的變化。

在整個 11 月初，噴射氣流預計將把水氣送往北加州，而洛杉磯和聖地牙哥仍將以乾燥為主。但到了感恩節，長程天氣模型顯示，動蕩的天氣可能會滑向中央海岸和南加 州。

舊金山 11 月份的平均降雨量預估為2.6吋，而10 月份僅為 0.94 吋。尤瑞卡的平均降水量從 10 月份的 2.3 吋上升到 11 月份的 4.9 吋。

整個北加州 11 月份的降水量也將緊跟這一年度趨勢，預計北海岸在周四（2日）和周五（3日）將有陣雨。預計本周末將有一場更強的大氣河風暴襲擊俄勒岡州和加州交界處，部分降水將在周日（5日）延伸到灣區。

預計在未來 10 天內，低壓系統將向太平洋西北部旋轉，太平洋沿岸的水氣流將向灣區延伸。但是，風暴路徑看起來會避開南加州，這意味著至少在11月中旬之前，蒙特瑞灣以南都很難降雨。

隨著 11 月日照時間的不斷縮短，暴風雪的路徑也隨著太陽的移動而逐漸靠近赤道。到 11 月下旬，遠程天氣模型顯示噴流將把低氣壓和降水區域推向南加州。

氣候預測中心 11 月份的官方預測是，加州各地降水量高於和低於正常水平的幾率相同。聖嬰（El Niño）現象對加州的影響通常在冬季晚些時候到初春發生。

在氣溫方面，加州至少到 11 月 10 日氣溫將接近正常水平。預計 11 月初南加州上空將出現高壓，導致氣溫略高於正常水平，但洛杉磯市區近期不太可能持續 80 華氏度的高溫。

本月的前兩周加州將保持較高的積雪水平，只是偶爾會降到 1萬呎以下。到本月下半月，高氣壓預計會減弱，可能會出現較冷的天氣。