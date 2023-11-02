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最有影響力民主黨人 紐森成拜登連任後盾

編譯廖宜怡／綜合報導
加州州長紐森（右）明年沒有參與選舉，但仍將推動加州多項法案，並為拜登總統助選。（美聯社）
加州州長紐森（右）明年沒有參與選舉，但仍將推動加州多項法案，並為拜登總統助選。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）作為美國最有影響力的民主黨人之一，他將在多項主要選舉和法案中發揮作用。

舊金山紀事報表示，儘管外界不斷猜測，但紐森挑戰拜登爭取民主黨總統提名的可能性微乎其微。事實上，紐森一直是拜登最有力的競選代言人，也是他最有力的支持者之一。在9月共和黨進行第二次總統參選人辯論時，紐森在媒體採訪室裡擔任拜登的競選代言人，並計畫繼續公開露面支持拜登。

紐森今年也為其他參與選舉的民主黨人籌募了大量資金。紐森發言人克里克（Nathan Click）指出，紐森已經為拜登和其他氣勢較弱的民主黨人籌到了500萬元競選經費。

紀事報認為，紐森在拜登競選活動中扮演的角色，與他在全國和國際舞台上所做的工作相吻合。今年3月，紐森發起了一場針對全國知名共和黨政治人物的全國運動，對象包括前總川普、德州州長艾伯特（Greg Abbott）和佛州州長德桑提斯；上個月，他剛出訪中國進行氣候外交。

除了為拜登競選連任造勢之外，紐森明年還會努力推銷幾項法案，其中一項是將進行徹底改革的加州「精神健康服務法案」（Mental Health Services Act），它將在3月的初選中以1號提案在選票中出現。這項法案要求加州選民批准數十億元，為流落街頭的嚴重精神疾病患者提供住房。

這項法案將修改並取代2004年通過的「精神健康服務法案」（Mental Health Services Act），將對年收入超過100萬元的納稅人徵收1%的稅金，用來資助精神健康服務，還將授權發行63億8000萬元的公債，用來建設住宅式治療中心。

紐森目前手中還有數百萬元加州競選基金，可以用來推動他支持的其他法案。今年夏天，紐森公布，他的法案選舉基金中還有540萬元，州長競選帳戶也還有640萬元可用。

紐森 拜登 加州

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