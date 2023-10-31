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3州制定節水計畫 科羅拉多河危機可望化解

編譯廖宜怡／綜合報導
美國內政部表示，加州、亞利桑那州和內華達州制定的節水計畫有助保持科羅拉多河水位的穩定。（美聯社）
美國內政部表示，加州、亞利桑那州和內華達州制定的節水計畫有助保持科羅拉多河水位的穩定。（美聯社）

聯邦官員本周表示，科羅拉多河（Colorado River）水位已有所改善，而加州亞利桑納州和內華達州主動制定的節水計畫也有助在未來幾年內保持這個流域水位的穩定。

美國內政部（U.S. Department of the Interior）25日發表聲明，科羅拉多河兩個主要水庫鮑爾湖（Lake Powell）和米德湖（Lake Mead）接近乾涸的風險已大幅下降。內政部副部長布德羅（Tommy Beaudreau）在聲明中說：「我們已經避免了科羅拉多河水庫水位會下降到威脅供水和供電的可能。」

這項聲明顯示出科羅拉多河自2022年以來發生的巨大變化。去年夏季，美國墾務局（U.S. Bureau of Reclamation）局長圖通（Camille Touton）表示，必須大幅削減用水，才能避免出現危機，但因為各州未能就削減幅度達成共識，聯邦最終也沒有強迫節水。

今年稍早，拜登政府公布兩個選項，迫使加州、亞利桑納州和內華達州選擇其一削減用水，這項威脅最終迫使這三州分別制定了節水計畫。為了換取12億元的聯邦資金，三州5月時提議，到2026年底再節水至少300萬畝呎（acre feet）。

加州科羅拉多河委員會（Colorado River Board of California）主席漢比（JB Hamby）表示，儘管聯邦還未完成監管程序，但25日的聲明基本上代表，他們已準備好接受加州的節水計畫。漢比指出，是聯邦的資金和提高西部各州水庫水位的冬季改變了談判的情勢。

現在，西部各州可以開始將注意力轉向關於2026年後如何共享科羅拉多河水的新長期協議。漢比表示，他期待各州可以順著目前的動力，為科羅拉多河打造未來20年的模樣。

不過，並非所有人都對這項計畫持樂觀態度。保守團體「大盆地水資源網路」（Great Basin Water Network）的羅林克（Kyle Roerink）一直對聯邦政府管理科羅拉多河的方式多有批評，他認為，最新的提案並未認真審視科羅拉多河系統面臨的長期挑戰。

加州 亞利桑納州 內政部

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