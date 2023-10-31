三角頭形外星人 曾降落加州？

影星歌蒂韓日前在節目上分享20歲時碰見外星人的經驗。（摘自Goldie Hawn社媒X））

福斯（FOX）電視台報導，77歲女星歌蒂韓（Goldie Hawn）日前在Apple Fitness+ 最新一集Time to Walk中分享自己在20歲時曾與「兩、三個外星人」接觸的經驗，稱他們「觸摸」她的臉。

節目中歌蒂韓說「她從未分享過這個故事」。她說，記得當時她在安那罕擔任舞者，「那時，你知道有很多不明飛行物目擊事件」這位奧斯卡 得主說，「我記得很清楚，我坐在小窗台上，抬頭星星，心想地球是整個宇宙中，唯一有生命的星球嗎？當時我說，我知道你在哪裡，我希望有一天能見到你。」

歌蒂韓回憶道，那時她在南加州 西科汶那市跳舞，當時排練期間「非常累」，故詢問一位好朋友，是否可在他的車內小憩一下。

進入朋友的車內準備休息時，這位女演員說，她聽見奇怪的聲音。「這是種尖銳的聲音，頻率太高了。」隨後她朝車窗外望去，看見「兩、三個三角形的頭」。「他們是銀色的，有一張嘴，很小的鼻子，沒有耳朵」歌蒂韓說，「他們指著我，好像在討論我。」

歌蒂韓說，當時她發現自己無法動彈，「我想，啊，天啊，我不知道這是真的還是假的。」最終這位女演員回神後發現「我接觸到了外星人。」

一開始她懷疑這是否是場夢，直到一些作者出書稱與外星人接觸過，「這些人描述中也提及，感覺當時全身癱瘓，聽見尖銳聲。」她開始認為是真的。

多年後，歌蒂韓遇見一位天文物理學家，這位物理學家稱他研究外星人已25年，當他開始詢問歌蒂韓有關外星人問題後，歌蒂韓說她陷入恍惚，回憶起多年前那次相遇的細節。

「他們摸了我的臉」她說，「他們撫摸我的臉，感覺像上帝的手指」。「這是有愛的感覺」她情緒激動「它充滿了光。」

節目中歌蒂韓又講述在碰見外星人幾年後，她去英國埃夫伯里（Avebury）旅行碰見另一起超自然事件。

「在當地到某些時候，會出現神秘的麥田圈」她說，有一天她看見「六盞燈」從山上升起，「我說天啊，他們終於來了。」隔天上午，在埃夫伯里被告知前一天晚上出現另一個神秘麥田圈。當他們到達現場後，看見只有一顆心的麥田圈，「那裡的人說，他們從未見過這種情況。」

歌蒂韓記得她情緒激動，「因為心對我來說有特殊意義，我一生都在收集愛心。」她說，這世上有很多事情他們看不見，但不能停止相信，「沒什麼是不可能的。」