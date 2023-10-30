萬聖節盤點十大凶宅 夜裡莫名亮燈

知名的辛普森案發生地。（取自Audio Boom網站）

萬聖節即將到來，雖然它的源起可能是凱爾特人（Celts）的豐收日，但到了現代已經變成帶點鬼氣的節日。除了陪小朋友上街討糖果，某些地點可能值得偵探迷一窺究竟，底下是大洛杉磯地區傳聞頗多的10個凶案發生地，排列順序依凶案發生時間而定。

豪門弟子遇刺案（Ned Doheny Murder）

地點為905 Loma Vista Dr. Beverly Hills, CA 90210

石油 大亨Edward L. Doheny特別為兒子一家人興建的豪宅，但是當一家人入住後，兒子Ned Doheny卻在1929年於客房中遭人殺害，凶手Hugh Plunkett殺人後自殺，但是動機不明。這間宅邸後來被很多懸疑電影當成拍攝地點。

黑色大理花謀殺案（Black Dahlia Murder）

地點為3925 S. Norton St. Los Angeles, CA 90008

1947年初，時年22歲的Elizabeth Short（又稱黑色大理花， The Black Dahlia）陳屍在此，死狀奇慘無比，不但腰斬，還遭到肢解。因為出血太多，被發現時她的臉已經毫無血色，因此帶孩子出門的媽媽一開始以為是假人。此案遺懸至今，不過當地已經蓋起民宅，Newsbreak雜誌建議好奇者避免喧嘩討論。

黑幫老大喪命地（Bugsy Siegel Mansion）

地址810 N. Linden Dr. Beverly Hills, CA 90210

Benjamin "Bugsy" Siegel是1940年代洛城人聞之喪膽的黑幫老大，但卻在1947年6月在此宅中被不明人士亂槍打死。雖然有這麼一段黑歷史，但占地7000平方呎的豪宅至今仍然廣受歡迎，2022年的喊價高達1660萬元。

化學家爆炸案

原址為1071 1/2 Orange Grove Blvd. Pasadena, CA 91105

Jack Parsons白天是噴射推進實驗室（JPL）的化學師，但是晚上就變成狂歡嗑藥的浪子，他在巴沙迪那的房子還被稱為「公館」（The Parsonage）。不過在1952年6月17日，公館發生爆炸，Jack Parsons喪命，雖然一般認為是他實驗不慎所致，但也有說法是偽裝成自殺的謀殺。

醫生殺妻自殺案（Los Feliz Mansion）

地址為2475 Glendower Pl. Los Angeles, CA 90027

1959年的耶誕夜，心臟專科醫生Harold Perelson在此以槌子殺害妻子，但是因為自殺藥發作太快，他原本想一併殺害的女兒因此逃過一劫。但是故事卻從1960年Enriquez夫妻買下這間房子後走調，他們某一天就不知去處，所有的傢私都在，但是連繼承人都不敢入住，因此閒置了50年。不過還是有人設了Los Feliz Murder Mansion網站，附近居民受訪時說，這間沒人住的房子裡，夜間不時會閃起燈光，耶誕節 也會看到屋內出現耶誕樹與禮物。

靈魂樂之王凶案，Hacienda Motel

原址為9137 S. Figueroa St. Los Angeles CA 90003

Sam Cooke被稱為靈魂樂之王（King of Soul），但他在1964年12月11日卻在此地的旅館中遭到殺害。與他一同入住的Elisa Boyer聲稱遭到性侵 ，因此逃離旅館，不過據稱偷拿了5000元，當怒不可遏的Sam Cooke衝進辦公室，要經理Bertha Franklin說明該女下落時，後者稱Sam Cooke試圖傷害她，因此開槍自衛。雖然Bertha Franklin最終被認定防衛正當，但也有耳語說兩女其實是同謀。

黑幫屠殺案

民宅位於8763 Wonderland Ave. Laurel Canyon , CA 90046

這間房子在1980年前後曾經被黑幫Wonderland Gang當成販毒據點，但1981年時卻發生凶殺案，四人死亡，存活的一人永久失憶，傳聞指謀殺源自於黑幫惡鬥，關係人、AV男優John Holmes涉入其中，但沒有證據足以定罪，John Holmes最後在1988年死於AIDS，他的死亡也使得AV產業開始重視AIDS的問題。

R&B歌手疑案（Marvin Gaye House）

地址2101 S. Gramercy Pl. Los Angeles, CA 90018

R&B知名歌手Marvin Gaye在1984年4月1日死於自宅，涉嫌開槍的父親被控謀殺，但經過長期庭審後，父親獲得緩刑與假釋處分，在1998年死於肺炎。引發議論的原因在於，Marvin Gaye長期嗑藥，又患有憂鬱症，某些證據顯示他要父親動手殺了他。更增添揣測的是Marvin Gaye死亡日為生日前一天，父親則是84歲生日後。

辛普森案發生地

地址為875 S. Bundy Dr. Los Angeles, CA 90049

名人辛普森（O. J. Simpson）被控在1994年犯下兩起謀殺罪，死者為前妻妮可・布朗・辛普森（Nicole Brown Simpson）與男性友人隆納・高曼（Ronald Goldman），庭審過程因為電視直播而聞名全美，至於案發地點因為太過知名，所以連Google Map都霧化處理。

Notorious B.I.G 死亡地，Petersen Automotive Museum

位於6060 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 90036