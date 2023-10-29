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合格教師短缺 加州電腦教學排名全國墊底

編譯廖宜怡／綜合報導
由於缺乏合格教師，以科技聞名的加州在全美學校電腦教學排名中墊底。（Getty Images）
由於缺乏合格教師，以科技聞名的加州在全美學校電腦教學排名中墊底。（Getty Images）

五年前，為了提高學生未來求職的優勢，同時振興經濟，加州啟動了一項提供電腦科學教育給K到12年級學生的計畫。然而，由於缺乏合格教師，這項計畫難以推動，導致身為全球科技產業中心的加州，在全美電腦教學排名中墊底。

位於屋崙的凱普基金會（Kapor Foundation）提倡科技平等，執行長史考特（Allison Scott）說：「我堅信，加州的未來取決於學生是否能為以科技為導向的全球經濟做好準備。你可以看到世界正在往哪個方向前進，因此，我們迫切需要實現這一目標。」

自2018年開始進行「電腦科學策略實施計畫」（Computer Science Strategic Implementation Plan）以來，加州獲得了一些成果：有愈來愈多學生修讀和通過大學先修電腦課程(AP computer science)，各學校也逐漸增加電腦教育，包括獨立電腦課程或將電腦教育整合到數學課程中。加大（UC）現在也已接受將電腦課程視為第三年或第四年的必修數學課程。

然而，根據Code.org 2022年提出的報告，加州目前只有約40%的高中提供電腦課程，遠低於全國平均53%，合格教師短缺是原因之一。

為了幫助解決教師短缺的問題，加州州長紐森（Gavin Newsom）本月簽署了AB1251號法案，將設立一個委員會，研究如何簡化電腦科學教師認證流程。有人表示，要通過電腦科學教師認證非常困難，因此導致學校招聘不到優秀的教師，尤其是在農村和低收入地區。

目前，想在加州成為電腦科學教師有三個途徑：一是獲得職業和科技教育證書，這個方式需要工作經驗，但不需要研究所或以上的相關學歷；二是持有數學、商業和工業技術證書；三是獲得任何學科的證書，但必須另修20個電腦科學學分。由於條件、資金和課程規定都十分混亂，所以學校很難找到合適的教師。

因為缺乏教師，加州一項要求所有高中提供電腦課程的法案今年在參議會卡關，這也讓加州成為美國高中生無需修讀電腦課程就可畢業的州之一。

為了培養更多電腦科學教師，舊金山州大（San Francisco State University）利用國家科學基金會（National Science Foundation）的撥款，透過網路提供電腦科學教師必須修的20個電腦科學學分課程。

舊金山州大電腦科學系助理系主任岳豪（Hao Yue，音譯）表示，舊金山州大至今已培訓了150多名電腦科學教師。

加州 教育 舊金山

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