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錯估情勢 州府預算盈餘變赤字

編譯胡立宗／綜合報導
加州2023-24財年的預算赤字恐達315億元。（美聯社）
加州2023-24財年的預算赤字恐達315億元。（美聯社）

加州2022-23財年超收975億元，但到了2023-24財年卻短缺310億元，原因究竟何在？非營利新聞機構Cal Matters的分析指出，政府錯估經濟情勢，支出持續擴張是最大的原因，然而木已成舟，只期望政府專家能夠學到教訓，未來編列預算時更加謹慎。

評論指出，2022年初，州長紐森興奮地宣布，由於個人所得稅等大增548億元，因此加州終於可以大刀闊斧地推動改革。但是預算專家卻錯誤預估，2023年的漲勢還會繼續，因此許多項目不只限2022-23財年動支，還編列了未來還要持續支出的預算。

政府財政專家最大的誤會是，2023-24年的所得、消費稅收可望增至2140億元，但事實證明恐怕只有1930億元，這個差異不能不說是失算。而且事實上，自2022年6月開始，歲收就開始減少，最終導致紐森不得不否決議會的巨額動支方案。

因為歲收不見回升，2023-24年度的預算因此超過300億元的赤字，預算專家只能期待，占加州歲收75%的個人與企業所得稅能夠回升，避免赤字持續擴大。

另外，加州政府忽略了，加州經濟並未回溫的事實。推升加州個人所得增加的聯邦補助，在2021年達到3兆元，但2022年已經縮減為70億元。這還不包括私人公司、州縣政府與各個學區收到的聯邦補助。聯邦補助帶來的假性榮景，被錯當成經濟持續成長的訊號。

事實上，超過200萬個職缺在疫情期間消失，正凸顯加州經濟其實不好的事實。同時，加州2019年支付了49億元的失業補助，2020年因為聯邦補助大增至1067億元， 2021還有702億元，但到了2022年又降回了45億元的規模，顯示單靠加州不足以支應龐大的失業補助。

加州 預算 紐森

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