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鄧金斯蟹商業捕撈 擬延至12月1日開放

編譯胡立宗／綜合報導
鄧金斯蟹商業捕撈季近年來常見延後。（本報資料照片）
鄧金斯蟹商業捕撈季近年來常見延後。（本報資料照片）

加州鄧金斯蟹捕撈季近年來多次出現延後開始的狀況，2023年的也不例外。原定11月15日開放的商業捕撈，由於大批座頭鯨正在索諾瑪縣波德加灣（Bodega Bay）與蒙特瑞縣一帶活動，因此加州漁獵局27日宣布，將等到11月17日再行評估，如果沒有問題，或許12月1日就能開放商業捕撈。

不過一般民眾的休閒釣蟹不受影響，只要不用大型撈網等器具，11月4日起就可以開始小規模捕撈，再還沒有進一步評估前，民眾只能使用籠網與蟹鉺捕撈。

傳統的鄧金斯蟹季自2015年之後就經常延後。有時是因為螃蟹遭到汙染，有時則是為了保護鯨魚，還有一年是因為船隊與加工商談不攏而延後，2021年之後則經常由年底改至隔年的4月才開始。

漁獵局長博能（Charlton Bonham）表示，在於漁業界、環保團體與科學家磋商後，決定延後到11月17日再做評估，因為如果如期開放捕撈，可能傷害鯨魚。

環團與生物學家都認為，鯨魚靠近岸邊捕食之際開放商業捕撈鄧金斯蟹會帶來嚴重傷害，因此感謝漁獵局的決定，但也希望共商出既能維持漁撈業、又能兼顧鯨群的作業方式。

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