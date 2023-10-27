羅訴韋德案被高院推翻後 墮胎增6%

最新數據顯示，在婦女墮胎權被美國最高法院推翻後，加州墮胎病例數量增加了6%。（美聯社）

根據24日發表的一份新全國性研究報告，自美國最高法院推翻保護墮胎 權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，加州 的墮胎病例數量增加了6%。不過，專家指出，多出的新墮胎病例並非全部來自外州，也有許多加州人。

這項新研究報告是由追蹤美國各州墮胎數據的組織WeCount所發表，報告詳盡敘述了自2022年6月美國最高法院在「道布斯訴傑克森婦女健康組織案」（Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization）廢除婦女墮胎憲法權利後，美國在獲得墮胎服務方面，如何分裂成兩個截然不同的世界。

舊金山加大生育科學教授烏帕迪耶（Ushma Upadhyay）說：「過去一年裡，加州正在慢慢成為人們所希望的墮胎庇護州，但在加州接受墮胎手術的病人並非全部來自禁止墮胎的州。」

WeCount公布的數據顯示，加州過去一年的墮胎數量增加了8810例，增幅為全美第四高，前三名依序是伊利諾州（增加2萬1500例）、佛羅里德州（增加2萬零460例）和北卡羅萊納州（增加1萬1830例）。負責WeCount數據分析的烏帕迪耶指出，加州增加的病例大部分來自亞利桑那州和愛達華州。

WeCount指出，儘管美國目前有14州禁止墮胎，另外7個州制定了更嚴格的限制，東南部大部分地區都已成為墮胎服務沙漠，全國墮胎病例仍微幅上升了0.002%。

有專家預測，加州的墮胎數量只會愈來愈多。

洛杉磯加大 生育健康、法律與政策中心（Center on Reproductive Health, Law and Policy）去年6月公布了一份報告，預測在最高法院推翻墮胎權後，每年將有8000到1萬6000人從美國其他州前往加州接受墮胎服務，與WeCount統計的數量相符。

不過，加州墮胎數量增加不只是受到新法律的影響，還有為墮胎去污名化的社會運動，從代表灣區的聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）到美國計畫生育聯盟（Planned Parenthood）執行長希克斯（Jodi Hicks），都公開分享了她們的墮胎經驗。

烏帕迪耶說：「聽到決策者談論墮胎、看到支持墮胎的戶外廣告，整體上都有助改善墮胎的負面形象，讓人們勇於接受一直在考慮、但遲遲無法付諸行動的墮胎服務。」