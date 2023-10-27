一分鐘看加州／In-N-Out Burger75歲 歷久不衰

史奈德與新書的合照。（取自史奈德Instagram帳號）

In-N-Out Burger自 1948年在洛杉磯 縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）成立第一家分店後，先在加州 站穩腳步，然後開發美西市場，再進軍美南，滿75歲的這年，In-N-Out正式進軍美東。這個堅持品質而不快速擴張的家族企業，為何能夠滿足美國人的味蕾，從現任總裁史奈德（Lynsi Snyder）剛出版的傳記或許可以一窺究竟。

「The Ins-N-Outs of In-N-Out Burger」還沒有正式中文名稱，但是從已知內容或許可以稱之為「外界所不知道的In-N-Out Burger」，因為書中詳細描述第一代如何創業，第二代如何承續，與第三代如何青出於藍。

新書「The Ins-N-Outs of In-N-Out Burger」。（取自史奈德Instagram帳號）

書裡透露In-N-Out粉絲想知道的祕密，例如他們選用的洋蔥是百慕達種，類似千島醬的醬料其實是創辦人自己開發的，分店外面種棕櫚樹是受1963年電影「瘋狂世界」的啟發。

另外，書中也凸顯出創辦人、祖母Esther Snyder的關鍵角色。她在先生Harry，兩個兒子Rich、Guy死後，都一肩扛起事業，直到2006年過世才由孫女Lynsi Snyder接棒。

南加新聞集團（SCNG）的報導指出，In-N-Out的堅持有三，一是品質，二是對基督的信仰，三是家族傳統。而In-N-Out的關鍵時刻臚列如下：

•1948年，第一家店開幕，推動得來速（drive-thru）成為主流，之後還陸續推出許多方便車上用餐的貼心設計，如免費防汙布可以避免醬汁濺到衣服。In-N-Out直到1979年才打破30年來的傳統，在聖伯納汀諾縣安大略市（Ontario）開了可以內用的店。

•1949年，In-N-Out成為第一家設置對講機的餐廳，以便後面的客人可以先點餐。此一節省備餐等待時間的設計，也成為其他速食店的標準配備。有趣的是，因為透過對講機點餐在當時太過新奇，In-N-Out還得在機台旁張貼使用指南。

•1972年，洛杉磯市派諾拉瑪（Panorama）的第十號店率先開始在店外種整排的棕櫚樹，原因是創辦人Harry Snyder非常喜歡電影「瘋狂世界」（It's a Mad, Mad, Mad, Mad World）的場景。

•1982年，第三代的Lynsi Snyder出生，她的父親Guy在1999年過世後，17歲她就開始在In-N-Out工作，歷任各種職位。2006年祖母Esther過世後，年方24歲的她開始管理In-N-Out的實際運作。

•1984年，In-N-Out Foundation成立，意在對抗兒童虐待，背後的原因是，創辦人Harry Snyder在家暴中長大，卻沒有因此而變壞。

•2006年，In-N-Out第三代接手後，開始積極向外拓張，猶他州、德州、科羅拉多州的分店逐一成立，最新發展是2026年在田納西州成立美東總部。

•2021年，新冠疫情發生，In-N-Out多次因為防疫 政策而槓上政府。最激烈的一次，舊金山分店還因而被迫歇業。2023年中，In-N-Out又以看不到笑容為由，要求員工不得佩戴口罩。他們的一貫主張是，In-N-Out不當政府的防疫警察。