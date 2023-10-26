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太浩湖雪季 未來將明顯縮短

編譯組╱綜合報導
最新研究報告指出，由於氣候變遷，太浩湖雪季未來將明顯縮短。(Getty Images)
最新研究報告指出，由於氣候變遷，太浩湖雪季未來將明顯縮短。(Getty Images)

根據一份最新報告，每年都會吸引數百萬滑雪人士來訪粉雪坡道的太浩湖雪季。到了本世紀末，雪季可能會縮短至少一個月、或甚至到三個月，其為氣候變遷對該地區產生的影響。

「舊金山紀事報」報導，這項由「內華達州沙漠研究所」今年稍早發布報告，呼應了科學家先前關於太浩湖氣候變遷的警告。報告指出，預估至2100年，太浩湖周圍氣溫將上升華氏9度，在傳統滑雪季節的開始與結束之際，由於氣溫升高、還將可能不會降雪，地上已有雪片也將融化得更快。

預計太浩湖盆地北側與東側降雪量減少情況最為嚴重，尤其是國王灘(Kings Beach)、Incline Village，以及沿著內華達州海岸向南延伸至南太浩湖地區。

報告由「加州太浩湖保護區」(California Tahoe Conservancy)委託進行，協助社區適應氣候變遷。研究水文學家迪廷格(Mike Dettinger)表示，必須為氣候變遷做好準備，了解如何適應已經發生或即將發生變化。

報告提及最大變化是降雪與融雪。按照傳統，太浩湖積雪高峰是在4月1日測量，預計到本世紀末，該地區積雪量將比歷史平均值減少60-80%、甚至100%，具體取決於未來的碳汙染。在更極端情況下，時至2100年4月初，太浩湖盆地北側與東側部分地區將幾乎沒有降雪。

融雪對於維持加州乾燥春夏季節溪流與供水，至關重要，若碳排放量減少，到本世紀末，整個流域融雪量將減少10-20%；若不減少排放量，融雪量將減少50%。

不過，河流與溪水流量總體不會減少。報告指出，儘管降雪量會隨著氣溫上升而大幅減少，但總降水量預計不會改變，只是降雨量增加而非降雪量。報告稱，降雨也可能更集中，到本世紀末，流域部分地區洪水風險將增加兩倍。

大量降雨導致水流量增加，影響甚鉅，因為其可能攜帶髒污與碎片，侵擾太浩湖清澈湖水。迪廷格表示，他期望報告能呼籲社區採取行動、適應氣候變遷，加固基礎設施並打造更環保住宅環境，修復草地或擴大防洪區。

降雪 氣候變遷 雪季

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