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加州新國家海洋保護區可望設立 總面積約5617平方哩

編譯組╱綜合報導
加州海岸將可能再出現一個總面積約5617平方哩的新國家海洋保護區。（美聯社）
加州海岸將可能再出現一個總面積約5617平方哩的新國家海洋保護區。（美聯社）

加州海岸沿線風景優美，生態豐饒。目前傳出佳音，除了遠近馳名的蒙特瑞灣國家海洋保護區 (the Monterey Bay National Marine Sanctuary) 外，將可能再出現一個總面積約5617平方哩的新國家海洋保護區。這個新國家海洋生態保護區北起聖路易奧比斯波 (San Luis Obispo)，南至聖塔芭芭拉縣 (Santa BarbaraCounty)。

拜登總統最近表示支持這個新海洋保護區計畫。這項新計畫目前命名為「丘馬什文化遺產國家海洋保護區」 (Chumash Heritage National Marine Sanctuary) ，除保護地方豐富的海洋生態外，亦紀念曾在這個地區生活數萬年的原住民。如計畫成行，將為加州這30年來，首度以原住民族群命名的海洋生態保護區。

然而目前保護區最後命名尚未定案，民眾於26日前仍可提出建議。國家海洋與大氣管理局 (the National Oceanic and Atmospheric Administration) 希望於今年夏天，對新海洋保護區命名作出最後決定。

此新設立的海洋保護區北起聖路易奧比斯波的莫羅灣 (Morro Bay) 南至聖塔芭芭拉縣的加維歐塔海岸 (Gaviota) ，沿岸75哩區域將列為海洋保護區，地區總面積接近北方著名的蒙特瑞國家海洋保護區。國家海洋與大氣管理局偕同相關單位，目前積極設立保護地區野生動植物與文化資源規章。海洋生態保護區內一般不得興建房屋、影響海底生態，或破壞當地文化工藝品。專家可能更進一步制定規章，保護海洋哺乳動物。

新的海洋生態保護區位於北加州冷流進入中部加州沿海，海風將海洋冷流與養分引出海底，與來至南加州的溫暖洋流會合後，造成整個海域生態多元，豐饒異常。南加州的溫暖洋流從Channel 群島南下至聖地牙哥地區。

國家海洋與大氣管理局政策協調員米契爾 (Paul Michel) 表示，這種溫度不同的洋流衝擊之下，將產生「爆炸性」的浮游植物，豐盛無比，吸引太平洋的棱皮龜從印尼遠渡到加州沿岸，類似這種海洋動物，將聚集於新的海洋生態保護區。

此海洋保護區為原住民丘馬什族重要文化遺產所在。包括北部丘馬什族社區議會，目前共有10個原住民族群，已積極參與此海洋生態保護區規畫活動。

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