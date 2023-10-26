加州離岸風力發電廠 將成龐大企業

加州計畫在北海岸地區興建五個大型離岸風力發電廠，將形成一個龐大的企業。（美聯社）

加州 蒼翠的北海岸是一個森林王國，也是加州最大原住民 部落尤拉克（Yurok）的家園。這裡見證過幾個世紀以來的興衰。

加州北海岸地區地上和地下擁有許多財富。在被發現地下埋有黃金後，一群又一群的淘金者被吸引前來，他們將金塊從山麓帶往海岸，把當地寬闊的海灣變成了繁華的交通樞紐。黃金被淘空後，人們把目標轉移到被稱為「赤金」的木材上，許多當地人因紅木而致富。

如今，掠奪北海岸自然資源的誘惑又再次召喚夢想家和投機者前來。這一次的寶藏位於漢保德縣（Humboldt County）和德諾特縣（Del Norte County）外的太平洋海域，這裡可以透過太平洋強大的海風提供清潔再生能源。

巨型海上風力發電廠被認為對實現加州偉大的零碳能源目標非常重要。加州的願景是，到2045年，離岸風力發電廠的發電量達到250億瓦（gigawatts），提供13%的電力給2500萬戶家庭使用。

這個新「淘金熱」還未開始強調利用加州風力的迫切性，但已採取了第一個實際的步驟：聯邦政府 去年12月將漢保德灣（Humboldt Bay）和中部海岸的莫洛灣（Morro Bay）附近583平方哩的海域拍賣給五家能源公司。

這將是一項規模非常大的實驗，因為全球沒有其他浮動風力發電計畫是在這麼深的海域裡進行的，這是因為加州沿海風力最強的地區離海岸很遠的緣故。這五個風力發電場將設立數百個巨型風電渦輪機，每個渦輪機高約900呎，相當於70層樓高。

深度、離海岸的距離和新浮動技術增加了計畫的成本，需要大量私人和公共資金，並使原本就龐大的過程變得更複雜，任何一個大型風力發廠可能需耗時十年或更長的時間才能開始發電。

「加州離岸風力」（Offshore Wind California）執行董事史坦（Adam Stern）說：「毫無疑問，這是加州正在成立的一個大型企業，未來還有很大的障礙需要克服。」