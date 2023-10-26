對駕駛友善度 洛杉磯、舊金山吊車尾

屋崙是全美對駕駛最不友善的都會區。（本報資料照片）

理財網站WalletHub近期公布全美駕駛友善度調查結果，前十名有四個在德州，分別是第一的基督聖體市（Corpus Christi），第四的布蘭諾（Plano），第七的拉雷多（Laredo）與第八的盧博克（Lubbock）。

反觀加州 ，排名最高的是第45的爾灣市（Irvine）。都會區的第一名是第75的沙加緬度市，接著是第84的長堤市、第85的聖地牙哥、第86的聖荷西，人口眾多的洛杉磯市排名第96。最後兩名也屬於加州，99名的舊金山，100名的屋崙 （Oakland）。

WalletHub的排名依據四大項的30個細部指標，判斷出當地的駕駛友善度（driver-friendliness）。四大項分別是，「汽車購買力與維修成本」、「交通壅塞度與基礎建設」、「安全」、「車輛取得與維修的便利度」。

第一的基督聖體市，成本第4、交通第7、安全第17、便利第73，綜合得分68.50。最後一名的屋崙，成本第100、交通第74、安全第90、便利第45，綜合得分38.14。除了基督聖體市，郊區城市的得分較高，越靠近市中心得分越低。

聖荷西信使報指出，新冠疫情 之前，87%的美國人靠車代步，疫情雖然改變了多項用車習慣，但加州駕駛人面對的挑戰仍多，這也是加州都會區駕駛友善度難以提升的主因。