州府與柯洛那多市 住房訴訟和解

加州與柯洛那多市達成關於住房建設規畫和解。(Google Maps)

加州 州長紐森 、州檢察長邦塔以及住房和社區發展廳(HCD)主任貝拉斯克斯(Gustavo Velasquez)日前宣布與柯洛那多市(Coronado)達成和解。柯洛那多市被指未能依照法律要求規畫新住房，以緩解加州持續的住房危機。和解後，柯洛那多將允許建造912套新房屋。

「加州的每個市縣都將負責建造其公平份額的住房。 加州比以往任何時候都更加努力簡化建設，我們將繼續與社區合作，更快地建造更多住房，以支持加州人民。」紐森說。

根據加州住房法，加州的每個城市和縣都必須定期更新其住房計畫，以滿足其區域住房需求分配(RHNA)，即市政府在區域和全州住房需求中的公平份額。RHNA是為中等收入、低收入 和極低收入的加州人建造住房的重要工具。

洛杉磯時報稱，柯洛那多「可能是加州最大的經濟適用住房法違反者」。邦塔說，柯洛那多市明智地選擇與我們合作，直面住房挑戰。感謝現任柯洛那多市議會終於做了正確的事。 我們在加州面臨著巨大的住房危機，解決這個問題的唯一方法是每個地方政府都遵守法律並建造公平份額的住房。

柯洛那多市被要求在2021年4月15日之前更新其住房計畫，規畫912套新住房。 該市於2021年提交了住房要素更新，但未能實質上符合要求。 在收到州政府的違規通知後，市政府和州政府協商制定了讓市政府實現合規的路線。

貝拉斯克斯表示：「加州所有社區都必須認真履行自己的責任，透過住房要素流程促進所有收入水平的住房開發，HCD隨時提供幫助。但是，當縣市錯過了住房計畫的最後期限時，HCD必須執行法律並追究他們的責任。 」

柯洛那多市長貝利 (Richard Bailey) 表示：該協議為柯洛那多市提供了實現合規住房要素所需的確定性和支持。 「我們的共同目標是製定有意義且可實現的計畫以達到合規性，我們找到了應對長達數年挑戰的解決方案。」

根據和解協議，柯洛那多市將在2024年4月16日之前採用合規的住房元素。柯洛那多必須在2024年5月7日之前對其分區法規和當地沿海規畫進行現代化改造，以實現其合規住房要素中規定的住房目標。HCD同意，根據海軍目前的計畫，柯洛那多海軍兩棲基地的374個計劃住房單元可計入柯洛那多市的912個RHNA單元。

柯洛那多市同意在採用基本符合要求的住房要素之前，不會因分區或總體規畫不一致而拒絕住房計畫。如果該市不遵守和解協議，可能會失去批准或拒絕某些類型開發的權力。此外，如果在規定判決生效後12個月內仍不遵守規定，將被處以罰款。