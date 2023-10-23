紐森訪以色列 探視加州平民

加州州長紐森（右）日前短暫訪問以色列，探訪來自加州，在戰爭中受傷的平民。（州長辦公室）

POLITICO報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）日前在前往中國的途中短暫訪問以色列 ，會見以色列領導和陷入痛苦、來自加州的以色列裔。10月7日哈瑪斯襲擊以色列引爆戰火後，紐森此行，是對以色列表達哀悼與支持。

紐森此次短暫停留以色列，是在計畫已久、針對氣候議題訪問中國的行前最後一刻加上的行程，替加州州長提供難得的外交事務接觸機會。

州長辦公室聲明指出，紐森會見以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）、總統赫爾佐格（Isaac Herzog）和外長柯恩（Eli Cohen）。聲明將焦點集中在探視在襲擊中受傷的以色列人與其家人遇到「難以想像的英雄主義與難以形容的悲劇」。至少有兩名失蹤者來自加州，聲明並未提及巴勒斯坦人。

紐森說，一名來自加州男子母親的聲音，讓他「感到悲傷與恐懼」。這位母親23歲兒子，來自柏克萊（Berkeley）的波林（Hersh Goldberg-Polin）被哈瑪斯武裝份子俘虜前，手臂被手榴彈炸斷。當時他正在以色列南部一個音樂節上，哈瑪斯發動突擊，造成1400人死亡，大部分是平民。

紐森說，另一名來自加州女孩的敘述也令他感動。她的腿部遭哈瑪斯開槍打中，「在極可怕的情況下，被留下來等死。」

紐森辦公室稱，儘管並未提及巴勒斯坦人，也並未提到以色列反擊襲擊事件後喪生的數千人，但加州正努力運送醫療用品，支持以色列和加薩人道救援。

離開前，紐森還額外授權2000萬加州經費，替猶太教堂和清真寺等非營利組織加強實體安全。