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人工草皮藏健康隱憂 惹議

編譯廖宜怡／綜合報導
人工草皮曾被譽為是解決加州乾旱問題的良方，現在卻因為含有永久性有毒物質被提案禁止使用。（Getty Images）
人工草皮曾被譽為是解決加州乾旱問題的良方，現在卻因為含有永久性有毒物質被提案禁止使用。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前否決了一項禁止使用人工草皮的法案，從而錯失了限制大量塑膠產品使用一種「永久性化學物質」的機會。紐森的否決凸顯出加州對人工草皮的複雜情感。

多年前，在加州正處於嚴重乾旱之際，時任加州州長布朗（Jerry Brown）簽署了一項法案，不准縣市政府禁用人工草皮，因為人工草皮被認為有助於節約用水。

然而，加州民主黨議員今年卻採取了相反的政策，提出禁止使用人工草皮的法案，因為他們擔心人工草皮含有的化學物質氟化表面活性劑（perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl，簡稱PFAS）會對人體健康造成危害。這些存在於人工草皮顆粒橡膠裡的化學物質會在極端高溫下釋出，可能造成包括癌症、糖尿病、神經損傷等慢性疾病。

退休護士沃爾克（Dianne Woelke）是擔心人工草皮風險的加州人之一，她加入了一個名為「安全健康運動場」（Safe Healthy Playing Fields）的組織，反對人們使用人工草皮。她說：「這項產品的塑膠會釋出大量有害化學物質，涉及的細節令人吃驚。」

紐森在否決這項法案的聲明中表示，他非常支持這項法案的本意，但擔心加州無法確保能有效執行法律。紐森說，這項法案「沒有確定或要求任何監管單位負責法令的遵守或執行」。紐森稱，他已指示其政府與議員就這個問題進行磋商，提出替代方案。

美國環保署表示，PFAS是一種已知的致癌物，會干擾荷爾蒙、生殖和免疫系統，並導致兒童發育遲緩。專家表示，PFAS可以透過皮膚接觸、呼吸、飲水（尤其是地下水）等方式進入人體。

國家毒物計畫（National Toxicology Program）的研究顯示，高溫會使PFAS從人工草皮底部的顆粒橡膠中釋出，導致人類細胞死亡。

洛杉磯加大拉斯金創新中心（Luskin Center for Innovation）副主任特納（Kelly Turner）表示，在相同氣溫下，人工草皮的溫度會遠高於天然草皮，甚至高於瀝青。

加州 紐森 高溫

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