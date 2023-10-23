我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

一分鐘看加州／代表加州動物 蒼白洞蝠入列

編譯陳盈霖／綜合報導
蒼白洞蝠成為代表加州的州徽之一。（Getty）
蒼白洞蝠成為代表加州的州徽之一。（Getty）

洛杉磯KTLA電視台報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）日前簽署SB 732法案，將蒼白洞蝠（pallid bat）指定為代表加州的官方象徵，如今加州指定州徽持續增加。這不僅是因萬聖節即將鄰近而出現的巧合，最重要的是，蝙蝠在加州農業中發揮重要作用。

該法案文本指出，「蝙蝠吃許多害蟲，包括造成健康風險的害蟲，如蚊子、黃蜂和蒼蠅等。母蝙蝠每天晚上都會吃掉相當於其體重三分之二以上的昆蟲和節肢動物。」在加州範圍內的蝙蝠，還「替加州農業提供價值超過10億元害蟲防治。」

起草該法案的聖費南度谷（San Fernando Valley）加州參議員曼吉瓦爾（Caroline Menjivar）告訴KTLA，她所在的格拉那達山（Granada Hills）選民奈奧米（Naomi）去年12歲時找到我，向她做了一次演講，並說「這就是為什麼我認為我們需要保護蝙蝠。」

曼吉瓦爾說，「這些都是蝙蝠的益處，我認為代表加州的蝙蝠應是蒼白洞蝠，因牠們擁有金色毛，與金州匹配。」她還與奈奧米（Naomi）至北加州約洛縣（Yolo County）參觀這種動物，該物種原產於包括加州在內的美國西部地區。法案並稱，這些蝙蝠與加州人一樣多樣化，可生存在加州沙漠、橡樹林或內華達山脈的高松林中。

僅管蝙蝠可能因醜陋或租俗，多年來並不被人待見，但曼吉瓦爾希望新法能幫助加州人了解蒼白洞蝠對加州的重要性。該法正式成為法律後，曼吉瓦爾與現年13歲的奈奧米分享此消息。「她在這項法案中發揮重要作用，每一步都與我同在。」

加州 紐森 洛縣

上一則

台美盃籃球賽 以球會友做公益

下一則

人工草皮藏健康隱憂 惹議

延伸閱讀

加州針灸日慶祝大會 7月12日訂「加州針灸日」

加州針灸日慶祝大會 7月12日訂「加州針灸日」
前MLB投手 塞拉菲尼涉謀殺被捕

前MLB投手 塞拉菲尼涉謀殺被捕
舊金山少年騎車計畫 州議會撥款100萬元

舊金山少年騎車計畫 州議會撥款100萬元
有如美國「小總統」…紐森訪中國 專家籲拿捏好分寸

有如美國「小總統」…紐森訪中國 專家籲拿捏好分寸
紐森以色列之行 再掀選總統聯想

紐森以色列之行 再掀選總統聯想
FBI數據：加州暴力犯罪年增3.8%

FBI數據：加州暴力犯罪年增3.8%

熱門新聞

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

2023-10-18 21:23
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

2023-10-21 02:16
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15
該實驗室業主為62歲的中國公民朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）。（聯邦司法部DOJ）

加州恐怖實驗室 中國籍業主被捕

2023-10-20 19:31

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個