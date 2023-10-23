一分鐘看加州／代表加州動物 蒼白洞蝠入列

蒼白洞蝠成為代表加州的州徽之一。（Getty）

洛杉磯KTLA電視台報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）日前簽署SB 732法案，將蒼白洞蝠（pallid bat）指定為代表加州的官方象徵，如今加州指定州徽持續增加。這不僅是因萬聖節即將鄰近而出現的巧合，最重要的是，蝙蝠在加州農業中發揮重要作用。

該法案文本指出，「蝙蝠吃許多害蟲，包括造成健康風險的害蟲，如蚊子、黃蜂和蒼蠅等。母蝙蝠每天晚上都會吃掉相當於其體重三分之二以上的昆蟲和節肢動物。」在加州範圍內的蝙蝠，還「替加州農業提供價值超過10億元害蟲防治。」

起草該法案的聖費南度谷（San Fernando Valley）加州參議員曼吉瓦爾（Caroline Menjivar）告訴KTLA，她所在的格拉那達山（Granada Hills）選民奈奧米（Naomi）去年12歲時找到我，向她做了一次演講，並說「這就是為什麼我認為我們需要保護蝙蝠。」

曼吉瓦爾說，「這些都是蝙蝠的益處，我認為代表加州的蝙蝠應是蒼白洞蝠，因牠們擁有金色毛，與金州匹配。」她還與奈奧米（Naomi）至北加州約洛縣 （Yolo County）參觀這種動物，該物種原產於包括加州在內的美國西部地區。法案並稱，這些蝙蝠與加州人一樣多樣化，可生存在加州沙漠、橡樹林或內華達山脈的高松林中。

僅管蝙蝠可能因醜陋或租俗，多年來並不被人待見，但曼吉瓦爾希望新法能幫助加州人了解蒼白洞蝠對加州的重要性。該法正式成為法律後，曼吉瓦爾與現年13歲的奈奧米分享此消息。「她在這項法案中發揮重要作用，每一步都與我同在。」