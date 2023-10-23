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熱點都會買房 年收20萬起跳

編譯胡立宗／綜合報導
Redfin建議，獨棟屋價格太高，首購族可以考慮連棟屋。（美聯社）
Redfin建議，獨棟屋價格太高，首購族可以考慮連棟屋。（美聯社）

美國2022年家戶年收入中位數在7萬5000元，但是房產業者Redfin的分析發現，要在熱門地區買房，每年總收入至少得超過11萬4627元。

特別是加州前五名的門檻更高：灣區至少要年收40萬元，才能買得起舊金山－聖荷西地區的中位價房屋；南加安那罕（Anaheim）則要30萬元以上。屋崙（Oakland）25萬元，聖地牙哥24萬1000元，大洛杉磯23萬7000元，奧克斯納（Oxnard）23萬3000元。

全美獨棟屋的年收中位價較2022年增加了15%，達到11萬4627元，此價更高出疫前50%，創下買房門檻新高。Redfin的計算基準是2022年8月至2023年8月的房貸每月需繳金額，前提是頭期款超過兩成，並加計每月中位售價與房貸平均利息。

調查發現，全美100個高價區中，50個的年收中位價在10萬元以上，其他的最低也要年收5萬元。底特律的中位年收5萬2000元，年增19%、高於此數的俄亥俄州艾克隆（Akron）、岱頓（Dayton）、克里夫蘭則年收至少要6萬元才能買得起中位價獨棟屋。

高利率並未如預期般地拉低房價，因此Redfin的建議是，特別是第一次購屋者，應該思考獨棟屋以外的選項，例如公寓或連棟屋，因為他們的售價會比獨棟屋便宜不少，不然就是選擇定居在房價更低的周邊區域。

房價 俄亥俄州 加州

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