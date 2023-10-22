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有如美國「小總統」…紐森訪中國 專家籲拿捏好分寸

編譯廖宜怡／綜合報導
支持者表示，紐森此次出訪中國，將帶有美國「小總統」的形象。（美聯社）
支持者表示，紐森此次出訪中國，將帶有美國「小總統」的形象。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）選擇本月出訪以色列和中國，將自己擺上拜登總統已經在處理的外交舞台中心，被稱為有如美國「小總統」（mini president）。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）訪問多位專家表示，紐森有必要在身為拜登重要盟友和尋求提升自己形象之間拿捏好分寸。

紐森一位支持者對紀事報表示，紐森此次訪問中國，將在中國被視為「小總統」；一名政治論評論家則將紐森此行稱為「假總統出訪」（make-believe president's tour）。

其實，作為美國人口最多的州和世界前五大經濟體的領導人，加州州長出國訪問是很正常的事，例如前任加州州長布朗（Jerry Brown）就曾在任內兩度訪問中國。不過，由於紐森這次出訪正值以哈衝突激烈、美中關係緊張之際，時機十分敏感，因此帶來了特殊壓力。

紐森此次中國行將聚焦在氣候與環保議題上。專家認為，隨著全球氣溫不斷打破紀錄，中國和加州身為全球重要經濟體，彼此之間的合作顯得特別重要。

加州一直以來都是中國創投資金的主要來源，但近年來對中國的投資有所減少。史丹福大學華裔經濟學家徐成鋼（Chenggang Xu，音譯）指出，中國許多科技企業家不是在加州受過教育，就是和加州關係密切，而且加州許多科技從業人員都是華裔。

對於敏感的人權問題，紐森發言人梅隆（Erin Mellon）對媒體表示，向來支持民權的紐森不打算在中國討論人權問題，會將這個問題留給拜登政府去處理。

前州長布朗表示，他也認為紐森不適合在中國提出人權問題，因為將影響他與中國達成氣候協議的能力。布朗說：「譴責的事情留給華府去做就好，氣候是這次唯一值得討論的問題。」

不過，倫敦智庫「中國政策風險研究院」（China Strategic Risks Institute）副院長安德魯‧葉（Andrew Yeh）表示，他不認為在人權議題上挑戰中國一定會損害氣候變遷的合作。

安德魯‧葉指出，如果紐森在會議上不提出人權問題，中國政府有可能拿他這次訪問來淡化外界對中國人權的批評。他說：「中國政府經常邀請各國政府領導人率團訪華，藉此建立國際信譽和外國認同共產黨宗旨和目標的形象。」

長期擔任民主黨政治顧問的紹斯（Garry South）說：「從某種意義上來說，州長會被視為『小總統』，必須非常小心，尤其是訪問那些對美國懷有敵意的國家，因為他會遇到許多人試圖從他身上套取訊息，或灌輸州長他們希望州長回國後傳播給國人的想法。」

紐森 加州 拜登

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