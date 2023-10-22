FBI數據：加州暴力犯罪年增3.8%

洛縣零元保釋制度引發批評。（取自Pexels）

聯邦調查局（FBI）最新數據顯示，全美暴力犯罪 年減1.7%之際，加州 的暴力犯罪卻年增3.8%，主因是暴力傷人大幅增加，與性侵、搶劫增加。「華盛頓自由燈塔」（The Washington Free Beacon）更指出，西部民主黨 主政的科羅拉多州年增2.5%，華盛頓州更是年增12%。

保守派媒體華盛頓自由燈塔並強調，聯邦數據全都依靠各州上報，因此當然比各州自己的數據要好看不少。加州檢察長先前公布的暴力犯罪就增加了6.1%，但逮捕人數卻減少；加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）更指出，自2019年以來，暴力犯罪增加13.5%，13個縣甚至超過20%，以致三分之二的加州人都憂心暴力事件增加趨勢。

華盛頓自由燈塔指出，正當加州上上下下耽溺在量刑從輕（soft-on-crime）的政策時，聯調局的數據不啻一記警鐘。同時，民主黨籍議員還拒絕嚴打芬太尼，也不願對持槍犯案的歹徒課以重刑，洛杉磯縣與屋崙（Oakland）的檢方還對殺人犯與強劫犯求處輕刑 ，洛縣稍早實施零元保釋制度，導致被逮犯人隨即釋放。