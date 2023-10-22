我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

FBI數據：加州暴力犯罪年增3.8%

編譯胡立宗／綜合報導
洛縣零元保釋制度引發批評。（取自Pexels）
洛縣零元保釋制度引發批評。（取自Pexels）

聯邦調查局（FBI）最新數據顯示，全美暴力犯罪年減1.7%之際，加州的暴力犯罪卻年增3.8%，主因是暴力傷人大幅增加，與性侵、搶劫增加。「華盛頓自由燈塔」（The Washington Free Beacon）更指出，西部民主黨主政的科羅拉多州年增2.5%，華盛頓州更是年增12%。

保守派媒體華盛頓自由燈塔並強調，聯邦數據全都依靠各州上報，因此當然比各州自己的數據要好看不少。加州檢察長先前公布的暴力犯罪就增加了6.1%，但逮捕人數卻減少；加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）更指出，自2019年以來，暴力犯罪增加13.5%，13個縣甚至超過20%，以致三分之二的加州人都憂心暴力事件增加趨勢。

華盛頓自由燈塔指出，正當加州上上下下耽溺在量刑從輕（soft-on-crime）的政策時，聯調局的數據不啻一記警鐘。同時，民主黨籍議員還拒絕嚴打芬太尼，也不願對持槍犯案的歹徒課以重刑，洛杉磯縣與屋崙（Oakland）的檢方還對殺人犯與強劫犯求處輕刑 ，洛縣稍早實施零元保釋制度，導致被逮犯人隨即釋放。

加州 暴力犯罪 民主黨

上一則

楊夢瑩 積極為殘障人士權益奮戰

下一則

遊民住房計畫推遲 長堤改推帳棚專區

延伸閱讀

銀髮展／角聲普及紅藍卡白卡及新冠疫苗須知

銀髮展／角聲普及紅藍卡白卡及新冠疫苗須知
巴沙迪那發現加州首例本地感染登革熱

巴沙迪那發現加州首例本地感染登革熱
丁右立起草「反仇恨犯罪法」獲州長簽署 明年7月生效

丁右立起草「反仇恨犯罪法」獲州長簽署 明年7月生效
全美餐廳多元性城市 華府排名第4

全美餐廳多元性城市 華府排名第4
廢止13年後 加州學校重教書寫體

廢止13年後 加州學校重教書寫體
加州龍蝦捕撈季開跑 華人組團出海搶先機

加州龍蝦捕撈季開跑 華人組團出海搶先機

熱門新聞

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

2023-10-18 21:23
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

2023-10-21 02:16
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機