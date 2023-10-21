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Google再裁員 鎖定新聞部門

編譯組／灣區綜合報導
根據CNBC報導，Google公司裁減了Google新聞部門（Google News）部分員工。（美聯社）
根據CNBC報導，Google公司裁減了Google新聞部門（Google News）部分員工。（美聯社）

根據CNBC最新報導，Google公司裁減了Google新聞部門（Google News）的 「少量 」員工，成為灣區最新一家裁員的科技巨頭。

該公司的這次裁員牽涉到數十名員工，是Google繼9月裁減招聘人員後，兩個月內第二次裁員。母公司 Alphabet 旗下Waymo自動駕駛部門最近也進行了裁員。今年1月Google也曾裁員約1萬2000人，占員工總數的6%。

「我們堅定地致力於打造一個充滿活力的訊息生態系統，而新聞是這項長期投資的一部分。」Google發言人克里德（Jenn Crider）在一份聲明中指出：「我們已經進行了一些內部調整，以精簡機構。」

數十家科技公司在疫情期間大肆招聘之後紛紛裁員。Meta、亞馬遜的Twitch部門、思科（Cisco）和微軟（Microsoft）的LinkedIn最近也都進行了裁員。

Google新聞負責集合和組織新聞文章，是出版商的重要流量來源，目前有數百名員工。該公司表示，此次裁員並不是更大規模裁員浪潮的一部分。

克里德說：「只有少數員工受到影響，我們將為他們提供過渡期、職業介紹服務和遣散費，幫助他們在Google和其他公司尋找新的機會。」

由於廣告收入減少，讀者數量下降，許多新聞機構今年都進行了裁員。舊金山（San Francisco）和聖馬刁（San Mateo）縣今年9月共失去了１萬個工作崗位，但由於找工作的人減少，失業率也有所下降。

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