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聯邦參議員競選 棒球名人、前記者參戰

編譯侯乃云 / 綜合報導
前洛杉磯道奇隊傳奇球星加維（Steve Garvey）。（美聯社）
前洛杉磯道奇隊傳奇球星加維（Steve Garvey）。（美聯社）

聯邦參議員范士丹辭世後留下來的遺缺競爭激烈，除了原來就表態參選的政界人士外，現在又加入政治素人參戰，包括前KTLA 5記者克里斯汀娜．帕斯庫奇（Christina Pascucci）、前洛杉磯道奇隊傳奇球星加維（Steve Garvey）。

帕斯庫奇(Christina Pascucci）想爭取吸引拉丁裔和中間選民。她說：「這是一場決定選擇過去還是未來的選舉。因應加州以及全球的挑戰，我認為應該有將人民置於政治之上的領導力，這也是我參選的原因。」

帕斯庫奇的聲明表示，選民對加州和全國各地的兩極分化和黨派鬥爭感到失望。「我們需要有抱負的領袖，能夠帶領美國回歸理想。政府需要真相，而我是能帶來真相的人。」

前KTLA 5記者克里斯汀娜．帕斯庫奇與范士丹合影。（取自Christina P...
前KTLA 5記者克里斯汀娜．帕斯庫奇與范士丹合影。（取自Christina Pascucci IG）

作為政治界的新面孔，帕斯庫奇描述自己是「一個終身加州人、不知疲倦的社區倡議者和著名的記者」，她曾在超過100個國家報導，包括烏克蘭和全球各地的衝突地區。她現在與丈夫一起生活在洛杉磯，並在周三宣布懷孕。

她強調自己對移民權益的重視，並提到自己在心理健康、寄養青年和無家可歸家庭等議題上的努力。「過去15年，我持續報導加州最緊要的問題，密切關注參議院選舉和訪問候選人」。

加維則是宣布代表共和黨競選聯邦參議員。他曾在道奇隊效力14個賽季，在聖地牙哥教士隊效力5個賽季。他曾在華盛頓提倡與健身相關的法案，並在1987年退休後考慮投入政治，後來因為私生活而無法全心投入，但最終因為不忍政治紛爭不斷與黨派對立，促使他決定參選。

加維曾帶領道奇隊4次進入世界大賽，並成為1981年奪冠的功臣之一；帶領聖地亞哥教士隊進入1984年的世界大賽。他曾10次當選全明星賽選手，並在1974年被選為國家聯盟最有價值球員。

在職涯的大部分時間裡，他的形象都很完美，但卻因多次外遇、離婚和不和睦的親子關係而使形象受損。在離開球場後很長一段時間，他選擇淡出公眾視野。但隨時間過去，大部分民眾仍將其視為南加州的棒球偉人。

在參議員范士丹(Dianne Feinstein)於今年年初宣布不競選連任後，加維開始與顧問討論競選的可能性。民主黨這邊有三位聯邦眾議員宣布參選，包括奧克蘭的芭芭拉．李(Barbara Lee)、爾灣的凱蒂．波特(Katie Porter)、布班克的謝安達(Adam Schiff)，此外，還有前高科技執行長萊克西．里斯(Lexi Reese)、艾瑞克．厄利(Eric Early)等。

加州 道奇 參議員

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