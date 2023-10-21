廢止13年後 加州學校重教書寫體

加州學校再度納入書寫體教學。（取自ABC 7電視台畫面）

加州 13年前廢止書寫體為必修課後，中小學生與教師已經多年不會特別練習書寫體了。但是州長紐森 近日簽署Assembly Bill 446修正案，再度要求六年級以上的學生練習書寫體，雖然多數教師同意此舉，因為書寫確實能夠幫助記憶，還能激發特教學生的學習意願，但是加州已經太久沒要求教授書寫體了，教師們恐怕還需要一段適應期。

聖荷西「東區聯合高中學區」（East Side Union High School District）的英文學習協調官Abigail Soriano-Lentz說，教師們對書寫體的看法差異很大。研究發現，使用書寫體時，腦部連結的是繪圖區塊，不同於使用印刷體，但是很多教師沒學過，自然也不會教書寫體。她說，高中生很多不會寫也不會看書寫體，因此難以閱讀歷史課與英文課的原始文獻。

Beth Hankoff是一位英語與文學的私家導師，她說強制教授書寫體可能會有些問題，不同小孩的需要程度也不同。她說，對於認知多元（neurodiversity）與身心障礙的學生來說，他們使用書寫體更為適切，因為動腦的區域不同，流暢書寫的過程對他們更有幫助。

灣區另一位教授書法 的先生Victoria Lara則說，書寫體更能直接感受到書寫者的情感，兒子就是由她自己教授書法，學會後確實夠能看懂別人卡片上寫的是什麼了，因此她支持將書寫體納入學校課程。