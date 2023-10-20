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全州地震演練 趴下、掩護、穩住保命口訣

編譯胡立宗／綜合報導
加州於19日舉行地震演習與避難示範。（Great California ShakeOut）
加州於19日舉行地震演習與避難示範。（Great California ShakeOut）

加州地震演習（Great California ShakeOut）19日上午第15次執行，預設規模9.5的強震發生，1000萬民眾參與並實際練習「drop, cover, and hold on」（趴下、掩護與穩住）口訣，以增加應變能力、降低生命財產損失。

加州州立大學（California State University）各校區、洛杉磯社區學院學區（Los Angeles Community College District）、羅耀拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University）、南加大（USC）、洛杉磯加大（UCLA）也包括在內。幼兒園至12年級，不論公立、私立或特許學校，學生與教職員也參加了。

ShakeOut.org的公告指出，演練設定是聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）最南區段發生規模7.8以上的強震。聯邦地質調查局（USGS）的預估，可能導致2000人死亡，數以萬計的人受傷，與2000億元的財損，影響幅度50倍於1994年的北嶺地震（Northridge Earthquake）。

洛杉磯與橙縣各有330萬人與86萬6000人參與，洛縣、洛市與亞凱迪亞（Arcadia）、格蘭岱（Glendale）、柯汶那（Covina）等地都參與演練。北加州灣區包括舊金山等多個城市各級學校都參與。除了加州，美國西岸的華盛頓和奧勒岡州也都在同一天響應這項全國演練。

加州 洛杉磯加大 地震

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