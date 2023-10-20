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巴特勒：參議員任滿不會競選連任

編譯組／洛杉磯19日電
獲任命接替范士丹席位的巴特勒表明2024年不會競選連任。（美聯社）
獲任命接替范士丹席位的巴特勒表明2024年不會競選連任。（美聯社）

據美聯社報導，新上任的加州民主黨參議員巴特勒（Laphonza Butler）19日宣布，她將不尋求在2024年競選一個完整的任期，從而避免了一場代價高昂、傷痕累累的爭奪由已故的范士丹（Dianne Feinstein）擔任了30年的聯邦參議員席位的競爭。

本月早些時候，州長紐森任命巴特勒完成范士丹的剩餘任期，巴特勒在一份聲明中說，她是在考慮了 「我想要什麽樣的生活，我想要提供什麽樣的服務，我想要發出什麽樣的聲音 」之後做出這一決定的。

「知道自己能在競選中獲勝，並不總是意味著你應該參加競選。」巴特勒補充，「這可能不是人們所期望的決定，但對我來說是正確的決定。」

她的參選會讓本已擁擠不堪的競選變得更加復雜，因為這場競選還包括其他幾位著名的民主黨人：聯邦眾議員波特（Katie Porter）、謝安達（Adam Schiff）和芭芭李（Barbara Lee），以及共和黨人、前美國職業棒球大聯盟明星加維（Steve Garvey）。

巴特勒是民主黨內部人士和前勞工領袖，在進入參議院之前從未擔任過公職，如果她參加自1月開始的競選，她將在緊迫的時間內面臨具有挑戰性的財政和政治障礙，同時還要在全球危機之際應對她在華府的新工作。

此外，3月5日初選的郵寄選票將於2月初寄出，這意味著她只有幾個月的時間來籌集數百萬元用於電視廣告，同時建立一個有能力在美國人口最多、擁有約2200萬登記選民的州競爭的競選組織。

相比之下，謝安達擁有3200萬元的先機，並得到了前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的支持。雖然巴特勒在加州民主黨圈內很有名氣，但對許多選民來說，她還是個新人。

根據加州的選舉規則，只有獲得最多初選選票的兩名候選人才能晉級11月的大選，而不論其屬於哪個黨派。在與知名度更高、資金更雄厚的候選人的競爭中，她獲得前兩名之一的機會似乎很渺茫，甚至不太可能。

作為候選人，巴特勒將面臨與芭芭李競爭的敏感前景，因為非裔領袖和政治活動家曾敦促紐森任命後者為候選人。紐森作為未來潛在的總統候選人，與黨內非裔領導層的摩擦不會是未來競選白宮的有利條件。

她的決定讓州長躲過了一劫，並為加州選民留下了三位強有力的民主黨候選人。

民主黨 加州 紐森

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