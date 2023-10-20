地震或山火時手機不通 可傳簡訊報平安

災害發生時，手機基地台可能也會遭殃。（美聯社）

加州 地震和山火 頻仍，碰到基地台無法收發電話時該怎麼辦？公共媒體KQED整理了以下要點，可以讓您不靠基地台也能通知親戚朋友：

首先，手機基地台並非無敵。基地台本身雖然有蓄電池，但是外界供電一旦中斷，電池很可能撐不了多久；加上基地台還是得靠光纖網路傳遞訊號，如果基地台或地上線路被震損或遭到焚毀，手機當然無法撥打電話。

因此，手機沒訊號時，可以怎麼做？第一，雖然不能打電話，但是簡訊靠的是另一套系統，因此打不通還是可以傳簡訊，雖然時效上可能有所延誤，但至少能讓收訊者知道你的狀況。

第二，找到有Wi-Fi無線網路的地方，除了電信業者的熱點，還有一些地方是一定有免費Wi-Fi的，政府設立的緊急避難所當然不在話下， Walmart、Costco等大賣場，或是Starbucks等店家也會有Wi-Fi，透過Wi-Fi就能用網路了。

Wi-Fi的好處之一是，可以把電話調成Wi-Fi通話模式，就算手機沒訊號，一樣可以用網路通話。iPhone開啟的方法是依序點選Settings > Phone > Wi-Fi Calling，開啟就可以了； Android則因為廠家不同，有不同開啟方式，但是根據Google的說明，通常在Calls選項中會有「Wi-Fi 通話」選項，但是如果沒有，就代表您的電信業者不支援這項功能。

另外，也能透過Wi-Fi通話修改語音留言的問候語，讓電話打不進來的人，至少可以聽到你的最新狀況。

第三，有網路就代表能上社交平台，除了可以發文、傳訊息，還能透過Facebook Messenger、Instagram DMs、WhatsApp通話與視訊，不過在頻寬有限的狀況下，視訊可能斷斷續續。

第四，優先找到年長的親戚，因為他們對科技的熟悉度可能較低，除了電話外，不知道該怎麼設定網路電話，因此幫他們跟外界聯繫就很重要。除此之外，如果用的還是不能上網的傳統手機怎麼辦，一個是前面說過的發簡訊，一個是收聽國家海洋暨大氣總署（NOAA）的廣播頻道，它們都會持續報導災情。

最後，逃生包一定要準備好至少兩個行動電源，並且定期檢查電量，以免災難發生時才發現沒電了。