買餐車食物 4成民眾不會給小費

40%受訪民眾認為餐車員工不應要求小費。(Unsplash／Harry Gillen)

洛杉磯KTLA 5電視台報導，「富比世 顧問公司」（Forbes Advisor）近期調查指出，40%受訪者認為快餐車的員工不應要求小費，儘管在支付食物費用時，收費機的螢幕有時會看到諸如一元、兩元或五元，甚至18%、20%等小費建議。

業界專家一致認為，向快餐車購買食物的用餐方式，與全方位服務的餐廳不同。Bankrate.com資深行業分析師羅斯曼（Ted Rossman）認為不必要給外賣餐車像餐廳那樣的小費，除非訂單特別大或複雜。禮儀專家、作家、德州 禮儀學校創始人戈茲曼（Diane Gottsman）也表示，只是取餐外用通常不需給小費，然她建議若預算 允許，可利用小費作為對外送人員的感激。

聖路易斯雜誌（St. Louis Magazine）採訪部分餐車工作人員則表示，若是能獲得額外幾元或全部費用10%的小費，實令人感激。

然與在餐廳內用餐或送餐不同，給快餐車工作人員小費，並非一種長期存在的社會規範。此外，在服務前給小費，就像快餐車上經常發生的情況一樣，民眾很難利用小費表達對優質服務的讚賞。大多數情況下，還沒嚐到食物，付款系統就會要求添加小費。

專家建議兩種可能的方法，其一是選擇中間或最高選項的小費，以獲得優質服務。第二是在結帳時給建議的最低金額小費，若覺得服務值得的話，再給予現金小費，也確保員工可100%得到這筆贈與。