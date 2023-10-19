我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

編譯胡立宗／綜合報導
自助點餐，機器固定會問要給多少小費。（取自ABC電視台畫面）
自助點餐，機器固定會問要給多少小費。（取自ABC電視台畫面）

小費文化在新冠疫情期間開始出現變化。為了減少人際互動，因此不管是代購、外送平台，或是店家的自助選購系統都開始增加「小費選單」（tip screen），結帳前固定詢問顧客是否願意給一筆小費。但是這樣的設定卻演變成了「小費疲勞」（tip fatigue），甚至是「小費恐慌」（tip creep）。

新冠期間，多給點小費算是給員工、外送員的一點心意，但是疫情出現三年之後，許多人已經覺得，除非是店內用餐，外帶、外送服務實在不需要再給小費了。Bankrate的民調就發現，三分之二的人對小費選單反感。

南卡羅來納州克蘭生大學（Clemson University）的行銷助教授Angeline Scheinbaum接受福斯新聞（FOX）訪問時就指出，比起面對面的服務，自動化點餐系統的「索要小費」更容易讓消費者反感。密蘇里州聖路易居民Mike Goldberg說，他本來會覺得不給小費有點罪惡感，但是當自助機跟他要小費時，會讓他覺得「不過就是從櫃檯拿東西出來給我」，不知道小費的意義何在。

另一位民眾Mark Mclain則說，他本來就很習慣不給小費了，如果店家不是特別註明，他能不給就不給。北卡羅來納州夏樂（Charlotte）Pasta & Provisions的店東Tommy George則說，疫情間萬物皆漲，最近他們剛換了義大利麵粉，又是一筆不小的開銷，如果顧客願意給點小費，確實對他們有幫助，不過他也知道，現在的小費文化已經有點浮濫了，「只能說是財富重分配吧」。

疫情 南卡羅來納州 北卡羅來納州

上一則

買餐車食物 4成民眾不會給小費

下一則

洛縣房價中位數 首度破90萬

延伸閱讀

陳詩敏提法案 阻承包商剋扣工資

陳詩敏提法案 阻承包商剋扣工資
刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」

刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」
洛城新語／不斷被灌水的小費文化

洛城新語／不斷被灌水的小費文化
加州人小氣嗎？

加州人小氣嗎？
被不斷灌水的小費文化

被不斷灌水的小費文化
芝市議會通過 小費員工時薪漲66％

芝市議會通過 小費員工時薪漲66％

熱門新聞

有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
Waymo公司推出的自動駕駛計程車，10月11日正式進駐南加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

2023-10-12 21:26
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」