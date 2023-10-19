自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助點餐，機器固定會問要給多少小費。（取自ABC電視台畫面）

小費文化在新冠疫情 期間開始出現變化。為了減少人際互動，因此不管是代購、外送平台，或是店家的自助選購系統都開始增加「小費選單」（tip screen），結帳前固定詢問顧客是否願意給一筆小費。但是這樣的設定卻演變成了「小費疲勞」（tip fatigue），甚至是「小費恐慌」（tip creep）。

新冠期間，多給點小費算是給員工、外送員的一點心意，但是疫情出現三年之後，許多人已經覺得，除非是店內用餐，外帶、外送服務實在不需要再給小費了。Bankrate的民調就發現，三分之二的人對小費選單反感。

南卡羅來納州 克蘭生大學（Clemson University）的行銷助教授Angeline Scheinbaum接受福斯新聞（FOX）訪問時就指出，比起面對面的服務，自動化點餐系統的「索要小費」更容易讓消費者反感。密蘇里州聖路易居民Mike Goldberg說，他本來會覺得不給小費有點罪惡感，但是當自助機跟他要小費時，會讓他覺得「不過就是從櫃檯拿東西出來給我」，不知道小費的意義何在。

另一位民眾Mark Mclain則說，他本來就很習慣不給小費了，如果店家不是特別註明，他能不給就不給。北卡羅來納州 夏樂（Charlotte）Pasta & Provisions的店東Tommy George則說，疫情間萬物皆漲，最近他們剛換了義大利麵粉，又是一筆不小的開銷，如果顧客願意給點小費，確實對他們有幫助，不過他也知道，現在的小費文化已經有點浮濫了，「只能說是財富重分配吧」。