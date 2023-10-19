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防爭監護權殺子案重演 加州議會通過「彼克法案」

編譯胡立宗／綜合報導
五歲大的Aramazd Andressian, Jr.與殺害他的父親。（來自母親Ana Estevez）
五歲大的Aramazd Andressian, Jr.與殺害他的父親。（來自母親Ana Estevez）

加州議會通過「彼克法案」（Piqui's Law），要求法官接受家庭暴力辨識能力訓練，以避免五歲男童Aramazd Andressian, Jr.慘遭父親殺害的慘案再度發生。Aramazd Andressian, Jr.的小名為Piqui，提案參議員魯比歐（Susan Rubio）即以Piqui為法案名稱。

慘案發生在2017年，當時母親Ana Estevez正與父親Aramazd Andressian談離婚，但Aramazd Andressian某次依法帶小孩去迪士尼樂園時，卻下手殺了小孩，並棄屍在聖塔芭芭拉縣卡丘馬湖（Lake Cachuma），他最後被判終生監禁。

在事件發生後，魯比歐即開始推動彼克法案，強調法官辨識家庭暴力能力的重要，並避免暴力傾向家長在監護權判決期間傷害小孩。母親Ana Estevez當年曾經告訴法官，父親有家暴前例，但法庭仍然允許父親擁有共同監護權，並允許父親帶小孩出遊，過了一周就發生慘案。

魯比歐強調，本法的重點即在於要求法官認知到監護權案件中的可能警訊，避免無辜小孩再次受害，畢竟媽媽已經被丈夫施暴過，小孩的安全當然應該更受保護，並限制父親的監護權與探視權。

Ana Estevez說，小孩死亡後，她每天都過得很煎熬，一直期待彼克法案能夠通過，在議會全數通過後，她才算鬆了口氣。 魯比歐也說，把小孩從安全的環境帶開，帶離親友、師長、朋友絕對不是個好辦法，這項法案早該通過的。

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