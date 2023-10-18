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法廊快報／低車身跳跳車 合法上路

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紐森簽署廢止禁令。低車身跳跳車在加州將不再被視為非法。（美聯社）
紐森簽署廢止禁令。低車身跳跳車在加州將不再被視為非法。（美聯社）

編譯組╱綜合報導

據紐約時報（New York Times）報導，長期被禁止巡遊的低車身跳跳車（lowriders）可以在加州自由馳騁了。幾十年來，當地法律一直禁止人們在一些城市的街道上巡遊他們的改裝車，上周這些禁令被廢除。

自 20 世紀 40 年代以來，「低車身」（Lowriding）改裝老爺車一直是加州汽車文化的一部分，主要由拉丁裔汽車愛好者組成。這些車被降低了懸掛系統，有時還添加了液壓系統。但在隨後的幾十年裡，一些城市和郡縣對低車身汽車實施了禁令，認為低車身汽車與犯罪和幫派有關。這些法律被低車身汽車愛好者稱為歧視性法律，長期以來一直阻礙著他們巡遊自己的汽車，時刻要擔心被傳喚或拖走。

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前簽署了一項法案，廢除了這些禁令，並解除了州政府禁止改裝車輛以大幅降低其離路面間隙的禁令。該法案於今年 2 月提出，並在兩黨的大力支持下通過了州眾議會和參議會。新法將於明年 1 月 1 日生效。

包括沙加緬度、聖荷西和國家市（National City）在內的加州一些城市已經取消了禁令。在加州其他地區，「遊蕩」（通常指在規定時間內多次駛過同一地點）仍然是非法的。在洛杉磯縣，罰款最高可達 250 元。儘管規定並不總能得到執行，但一些低速行駛者描述說，他們會被警察叫走，被開罰單或被扣押汽車，還有的人僅僅因為喜歡這一愛好而被當作罪犯對待。

大多數人認為，低車身汽車起源於加州的墨西哥裔年輕人，他們將價格低廉的老式汽車改頭換面，為其配備優雅的內飾、鍍鉻和金色的細節裝飾、強勁的音響系統，有時還配備液壓懸掛系統，可將汽車升離地面。這些 「低速慢行 」的華麗作品也成為了反抗的象徵，後來蔓延到美國其他邊緣化社區，最終遠至日本。在 20 世紀 50 年代的戰後經濟繁榮時期，隨著價格更低的舊車過剩，低車身車運動繼續發展壯大。

然而，隨著時間的推移，政客們將其與城市犯罪連繫在一起，1988 年，州立法者通過了一項法案，允許加州地方政府對跳跳車遊蕩實施禁令。提出終止禁令法案的聖地牙哥（San Diego）民主黨議員阿爾瓦雷斯（David Alvarez）說，這些禁令不公平地針對了一個邊緣化社區，給了警察 「另一種干預、攔截和盤問個人的工具」。

加州 紐森 墨西哥

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