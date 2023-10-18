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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

電線地下化成本高 遭反對

編譯廖宜怡／綜合報導
鑑於成本太高，加州公用事業委員會對PG&E電線地下化計畫持反對立場。（美聯社）
鑑於成本太高，加州公用事業委員會對PG&E電線地下化計畫持反對立場。（美聯社）

為了防止其電力設備引發像2018年造成85人死亡的天堂鎮（Paradise）大火，美國最大公用事業公司之一太平洋瓦電（PG&E）希望在加州一些高火災風險地區將電線埋入地下。但加州監管單位以成本過高為由，持反對立場。

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）認為，太平洋瓦電的電線地下化計畫耗時太長，而且成本高達59億元，將進一步加重其已經支付全國數一數二費率的用戶的負擔。

監管單位希望太平洋瓦電採用在高架電線桿上安裝保護罩，取代將電線埋入地下的措施。安裝保護蓋的成本雖然較低，但防範發生火災的能力也較低。

太平洋瓦電表示，電線地下化可將火災發生機率降低99%，因為電線不會再被風暴吹落；保護罩雖可在電線掉落時進行絕緣，但只能降低62%的火災發生機率。

太平洋瓦電近年來因其設備引發多場嚴重野火，面臨超過300億元的損失賠償，於2019年申請破產保護。加州公用事業委員會計畫在下個月就這個問題做出決定，在這之前，太平洋瓦電將於18日親自向委員會說明計畫。

美聯社指出，無論是規模，還是速度，太平洋瓦電這項計畫都是前所未有的。這項計畫希望掩埋總長2000哩的電線，但長期目標是希望在未來十年內掩埋1萬哩長電線。這項計畫不僅在加州，也在全美受到密切關注，因為愈來愈多公用事業公司正在評估埋設電線的風險和成本。

因為成本較低，美國大部分的電線都位於地面上。不過，現在有愈來愈多公用事業公司將電線埋入地下，以因應規模和破壞力愈來愈大的自然災害。覆蓋中加州和南加州大部分地區的南加愛迪生公司計畫在2028年之前掩埋600哩長電線；聖地牙哥瓦電（San Diego Gas & Electric）自2020年以來已掩埋了145哩長電線，計畫在2031年之前再掩埋1500哩長的電線。

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