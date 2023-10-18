初高中須培訓 防鴉片類毒品

加州州長紐森簽署學校須制定芬太尼安全計畫「美拉尼法」。(Getty Images)

加州 州長紐森 日前簽署新立法針對芬太尼安全計畫的參議會第十號法案(Senate Bill 10)，或稱「美拉尼法」(Melanie's Law)。加州各地的初中與高中學生將受到新法保護，要求學校需為芬太尼過量提供挽救生命的防治與因應資源。

這項由聖荷西民主黨參議員柯提斯(Dave cortese)起草提出的第十號法案，目標為透過防治、因應培訓與教育 的強制性學校安全計畫，預防與應對青少年芬太尼過量與意識。根據柯蒂提斯辦公室，加州青年死亡人數中、有五分之一是因為芬太尼。2018-2021年期間，聖他克拉拉縣芬太尼死亡人數激增863%。

第十號法案要求加州每間公立學校根據「綜合學校安全計畫」(Comprehensive School Safety Plan)，向學校教職員提供有關鴉片類藥防治與救生因應培訓。法案還建立一個州立架構，確保所有學生與成人了解青少年接觸芬太尼的風險增加，並可獲得防治與因應芬太尼中毒與服用過量的相關資源。

柯蒂提斯聲明表示，第十號法案將是2023年最重要立法。芬太尼在整個加州留下具毀滅性蹤跡，法案制定一系列具體措施來保護年輕學子。在慶祝第十號法案成為法律時，也向美拉尼‧羅莫斯(Melanie Ramos)致敬，她是一名因芬太尼喪生的聰明青少年，因為芬太尼而失去生命。美拉尼法將於未來數十年拯救加州年輕生命。

第十號法案以美拉尼‧羅莫斯的名字命名，她是一名15歲女孩，服用芬太尼過量，2022年9月在好萊塢高中洗手間死亡。柯提斯辦公室透露，當時，美拉尼與她的朋友們並不知道她們正在服用芬太尼。

美拉尼的母親佩瑞絲(Elena Perez)聲明指出，美拉尼是才華洋溢的年輕人，將永遠與家人親友同在，她的愛給了母親發言的力量，其他母親不必再因為芬太尼而遭受痛苦。感謝州長紐森簽署美拉尼法案，要求加州每一位初中與高中教職員進行藥物過量防治培訓，並提供可逆轉鴉片類藥物過量的處方藥納洛酮(Narcan)，保護每一名年輕人。

第十號法案也將與加州教育當局合作，向學校教職員、學生與家庭提供有關鴉片類藥物風險的資訊及安全建議。提出法案的想法，是受到聖他克拉拉縣芬太尼工作小組的啟發，其透過多元策略對抗芬太尼的影響，包括提供學校對其危險的認識與挽救生命的鴉片類藥物過量逆轉藥物。