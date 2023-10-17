我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯塞爾警方開火 1男子中彈 很可能是恐攻槍手

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

紐森簽法 允房主單獨出售ADU

編譯組／綜合報導
加州州長日前簽署AB 1033法，允許加州人出售附屬住宅單位（ADUs）。(NBC電視台畫面）
加州州長日前簽署AB 1033法，允許加州人出售附屬住宅單位（ADUs）。(NBC電視台畫面）

獨立於主屋的附屬住宅單位（ADUs, accessory dwelling units），長期以來在加州僅可出租，日前加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署法案，允許加州房主以公寓形式買賣附屬住宅單位，從而提高住房擁有率，前提是地方政府需選擇將ADU視為公寓，才適用該法。

加州州長紐森日前簽署多項加速房屋開發案。這些法案通過後，屋主可銷售自家後院的「附屬房屋」，又稱「祖母屋」(granny unit)。宗教組織可於其擁有空地上廣建房舍。此外許多加州沿岸空地過去不准建屋，現已開放通行，開發商可前往這些沿岸空地，大量開發房屋、公寓。

紐森簽署56項有關房屋法案

紐森強烈批評「不要在我家後院」(not in my backyard, NIMBY)限制建屋政策。他在一項聲明中指出，加州房屋危機是一個簡單的數字問題，加州需要廣建房屋，同時確保可負擔房價。他所簽署通過56項有關房屋的法案均與這些目標息息相關。除了保障房客外，另確保加州各個城市承擔責任，根據州府規定達到每個城市的建屋目標。

加州州長紐森日前簽署多項加速房屋開發案。(美聯社)
加州州長紐森日前簽署多項加速房屋開發案。(美聯社)

代表舊金山民主黨州參議員威善高 (Scott Wiener) 所提SB 423法案獲紐森簽署通過，該法案將原定於2026年到期的SB 35法案續延10年。加州許多城市未達到州府規定住屋目標。SB 35允許建商可於這些城市避免繁瑣建屋審查，順利取得建屋許可。根據柏克萊加大特納中心(Terner Center)數據，SB 35法案於2017年通過後，已協助建商於加州各城市，取得1萬8000件建屋許可。

威善高所提SB 4法案亦得簽署通過。SB 4法案允許重新規畫宗教組織或非牟利大學機構私有土地地目，並於這些空地上廣建可負擔住屋。SB法案又稱「可以在神的後院」(Yes in God’s Backyard) ，嘲諷「不要在我家後院」(NIMBY) 限制建屋口號。根據特納中心最近研究，SB 4法案將可在加州開放17萬1000畝空地，興建可負擔住屋。

附屬住宅單位可視為公寓

新通過法令還包括代表舊金山地區民主黨州眾議員丁右立 (Phil Ting) 所提AB 1033法案，允許屋主銷售「附屬房屋」。丁右立表示，州長簽署AB 1033法案成立之後，屋主可於在自家後院廣建「附屬房屋」，為社會提供更多可負擔住屋。丁右立亦推動一項2500萬元的「附屬房屋」基金計畫案。

附屬住宅單位包括改建的車庫、後院獨立小屋，或在舊金山常見，主屋未使用部分等。根據AB 1033，將ADU視為公寓的城市業主，能在自己土地上建造ADU且單獨出售，遵循適用於公寓的買賣規範。

丁右立說，與新建公寓一樣，建造ADU的房主，需通知當地公用事業部門，包括水、下水道、瓦斯和電力公司，以便申請獨立電表或水表等。每個房產還需成立房主協會，以支付維護房產外部和共享空間（如車道、泳池或公共屋頂）費用。獨立住宅和附屬住宅單位將徵收不同的產業稅（property taxes）。丁右立相信這一過程將會有許多屋主，將ADU出售給房主的家人或密友，未來的ADU交易將愈加普遍。

聖地牙哥CrossCountry Mortgage專門從事ADU業務的貸款人員史都華（Meredith Stowers）認為該法對房主和買家都有好處，「許多典型房主是退休人員，如今他們可獲得補充收入，年輕家庭可夠買負擔得起的入門房。」

紐森亦簽署代表屋崙選區的民主黨州眾議員威克絲 (Buffy Wicks) 所提AB 1307法案，排除動用加州環境品質法案 (California Environmental Quality Act，CEQA) 限制大學興建校舍。

根據加州上訴法庭今年2月一項裁決，柏克萊加大不得開發一項增建學生宿舍方案，主因是柏克萊加大沒有評估學生宿舍產生的噪音，對市區民眾生活的影響。AB 1307法案通過後，不當使用CEQA 環境因素阻礙開發新屋案，將受到限制。

加州 紐森 柏克萊加大

上一則

最難租屋區 待租期33至44天

下一則

加州風暴區各縣 報稅再延至11/16截止

延伸閱讀

加州嚴管加密貨幣 2025年7月起需獲許可證

加州嚴管加密貨幣 2025年7月起需獲許可證
加州加密貨幣新規2025年中實施 監管更嚴

加州加密貨幣新規2025年中實施 監管更嚴
限縮人工計票範圍 地方政府可能提告

限縮人工計票範圍 地方政府可能提告
醫護人員時薪25元 紐森點頭

醫護人員時薪25元 紐森點頭
聯邦砸12億元 助紐森發展氫能源

聯邦砸12億元 助紐森發展氫能源
紐森否決工人健康安全法案 家庭工人聯盟集會抗議

紐森否決工人健康安全法案 家庭工人聯盟集會抗議

熱門新聞

有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用