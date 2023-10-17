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最難租屋區 待租期33至44天

編譯胡立宗／綜合報導
聖地牙哥租房難度最高。（本報資料照片）
聖地牙哥租房難度最高。（本報資料照片）

租屋平台RentCafe對全美139個租屋市場進行分析，橙縣紀事報再自其中擷取加州12個地區的租屋搶手度，發現最難租到房子的莫過於聖地牙哥，因為空屋率低、待租時間短、競爭對手多，而且現住戶續租的比率高。這也難怪聖地牙哥不僅加州居冠，全美也排到最搶手的第18名。

RentCafe的評比標準有四個，分別是「空屋率」、「待租時間」、「競爭對手」與「續租率」。加州的空屋率在3%至7%之間；待租時間平均最短的是33天，最長的44天；競爭對手在20個至9個之間；續租率最高的有61%，最低的38%。

加州12個租房熱門市場。（來源：RentCafe分析 Yardi Matrix的...
加州12個租房熱門市場。（來源：RentCafe分析 Yardi Matrix的資料）

聖地牙哥的空屋率為4%，待租時間平均為33天，想租的平均人數為17個，續租率為51%。

中央海岸（Central Coast）空屋率為3%，待租38天，想租人數也是17個，續租率51%。

橙縣的空屋率4%，待租40天，想租人數13個，續租率61%。

矽谷的空屋率4%，待租34天，想租人數14個，續租率51%。

中央山谷（Central Valley）的空屋率為4%，待租時間平均為39天，想租的平均人數為10個，續租率為53%。

洛杉磯縣東區的空屋率4%，待租41天，想租人數20個，續租率43%。

洛縣北部與范杜拉縣，空屋率4%，待租41天，想租人數13個，續租率50%。

內陸帝國（Inland Empire）空屋率6%，待租44天，想租人數12個，續租率53%。

沙加緬度的空屋率5%，待租間平均為43天，想租的平均人數為11個，續租率為51%。

洛縣西部的空屋率6%，待租40天，想租人數11個，續租率38%。

東灣的空屋率6%，待租40天，想租人數10個，續租率48%。

舊金山半島與北灣，空屋率7%，待租41天，想租人數9個，續租率49%。

橙縣紀事報指出，主要趨勢之一是愈靠近海的房子，競爭度愈高；第二是新冠過後，灣區的租屋需求明顯降低。

加州 聖地牙哥 橙縣

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