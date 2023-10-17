墨國低收者越境讀大學 比照州民學費

美聯社報導，加州 州長紐森（Gavin Newsom）日前簽署新法，替居住在邊境附近低收入墨西哥 居民，以加州州內學費提供他們進入加州某些社區大學就讀。

該立法適用於居住距離加州-墨西哥邊境45哩（72公里）以內，希望就讀南加州社區大學的低收入墨西哥居民。這是一項試點計畫，將於明年啟動至2029年。

許多人經常往返墨西哥與加州之間工作或探親。該法案起草者，加州眾議員瓦雷茲（David Alvarez）於6月參議會教育委員會（Senate Education Committee）聽證會上表示，該法將有助讓這些居民更易接受教育，替就業做準備。

距離邊境約七哩（11公里）的加州城市丘拉維斯塔（Chula Vista）西南學院（Southwestern College）院長桑切斯（Mark Sanchez）表示，該校許多學生經常往返美墨兩國。他在聽證會上指出，「若沒有這項試點計畫，我們將面臨人才流失風險。」

新法將要求社區大學董事會在2028年前，向立法者提交一份報告，顯示根據該計畫得到州內學費學生的出勤率和人口統計數據。

2015年，加州通過一項類似法律，允許一些居住在加州邊境附近的內華達州居民，以加州州內學費就讀太浩湖社區學院（Lake Tahoe Community College）。