多處州立圖書館 獲1.72億改善設備

加州州立圖書館提供1.72億美元補助金改善地方圖書館設備。( California State Library 臉書)

加州 州立圖書館 ( California State Library )將提供超過1.72億美元的「Building Forward補助金」，以協助改善34家地方圖書館的主要維護需求；提高能源效率和永續性；擴大18個縣內29個城市的網路和實體圖書館使用率。

另外將新建7家圖書館；對27家圖書館進行能源效率升級；擴建或重新設計7家圖書館的公共空間；修復12家圖書館屋頂、地基或外部建築缺陷。「加州州立圖書館對本地圖書館的投資回報率向來極高，我們期待能得到更多資金，以幫助更多圖書館成為他們社區所期望和需要的樣子。」加州州立圖書館館長葛瑞格．盧卡斯(Greg Lucas)表示。

州長和州議會為改善貧困地區圖書館的狀況，共撥款489億美元，包含1.72億美元的「Building Forward補助金」，其中85%的資金將用於改善貧困率介於20%到52.3%之間的社區建設。

去年加州州立圖書館將3.12億美元補助金用於34個縣中的182個城市，共246個項目，加上今年的「Building Forward補助金」，一共支持40個縣中的278個地方圖書館。另外，州長和州議會亦承諾會在未來三年內額外提供1億美元的補助金，加州州立圖書館將會拿來使用於目前已經收到的申請項目。

「Building Forward補助金」的使用項目包含：

•1000萬美元用來興建新圖書館，以取代河濱縣的Altha Merrifield紀念圖書館。

•770萬美元用來修護和擴建畢特縣的奧羅維爾圖書館。

•420萬美元用來維護Fresno Central圖書館。

•390萬美元用來升級和修復位於奧克蘭 的Melrose圖書分館。

•61萬1050美元用來安裝Brawley公共圖書館的新窗戶和暖氣系統，以提供更舒適和安全的環境給民眾。

更詳細的計畫項目請見：

https://www.library.ca.gov/uploads/2023/10/BuildingForward-Round-Two-Projects.xlsx

或者進入州圖書館網站了解更多資訊：

https://www.library.ca.gov/grants/buildingforward