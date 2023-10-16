我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

用AI寫大學申請信 違倫理易遭拒

編譯組╱綜合報導
今年美國大學申請將首度面臨人工智慧挑戰的問題。(本報檔案照)
今年美國大學申請將首度面臨人工智慧挑戰的問題。(本報檔案照)

今年美國大學申請將首度面臨人工智慧挑戰的問題。美國各大學一般會要求申請入學者提出申請文書（eassy）。目前普遍使用的生成式人工智慧ChatGPT 已具有寫作能力，如何應付新科技帶來的倫理問題，公平遴選合格申請學生，對各大學機構而言，這將是一大挑戰。

許多加州大學同意，如學生全面仰賴人工智慧撰寫申請文書，將觸犯學術詐欺問題，學校當局將排除這些學生的申請資格。然而面臨如此龐雜的人工智慧挑戰，許多管理細節並不明確，管理原則也令人感到混淆。

加州教育廳鼓勵各學區探討人工智慧可能帶來的好處，然而如何在校園內管理使用人工智慧，則交由各校自行處理。申請大學程序而言，人工智慧帶來最大挑戰為審查大學申請文書，以及如何防止申請者利用人工智慧瓢竊文章內容。

目前大部分教育機關已採行禁止瓢竊規定，同樣規定可用來管理使用人工智慧瓢竊問題。

加州教育廳電腦管理員郭耶特 (Katherine Goyette) 表示，學生需要了解如何運用人工智慧，可是也必須同時暸解其所帶來的倫理問題。

美國目前約有一萬所教育機構採用Common App 大學申請運用程式工具。CommonApp 今年8月間採行限制申請大學時「實質性」(substantive) 使用人工智慧政策。Common App發言人指出，根據許多大學所提要求，決定配合因應目前新進科技發展。

然而根據Common App執行長理查 (Jenny Richard)，所謂「實質性」缺乏明確定義。根據她解釋，缺乏明確定義亦是蓄意性的，因為Common App會審查所有的因素，才決定申請學生是否存心將人工智慧取得的內容，當為自己完成的大學申請文書。

理查指出，Common App不會斷定學生是否誠實，有關這方面學生品德問題，將由各大學自行決定。然而如果Common App認定學生瓢竊 ，將會通知這名學生申請的各大學。

南加州大學 (University of Southern California) 採用Common App 審理入學申請。大學當局指出，如發現申請入學者使用生成式人工智慧，學校當局將立刻取消這名學生申請資格。

加大系統九個校區允許申請學生限制使用生成式人工智慧，並說明稱，學生可以使用人工智慧諮詢內容與編輯，然學生本人必須撰寫申請文書最終文稿。

許多大學指出，雖然人工智慧可能提供意見，然而人工智慧如ChatGPT在傳達細微訊息，或者如何充分表達學生個人經歷方面，仍無法與個人創意相比，此外，一般大學要求學生必須在短短數百字內，充分表達自己，這點機械性的人工智慧無法做得到。

人工智慧 App 加州大學

上一則

遏阻仇恨事件 洛杉磯縣人際關係委員會提供211舉報熱線

下一則

加州千禧世代 最愛遷居內華達州

延伸閱讀

中國初婚延後速度加快 低學歷男性終身難婚

中國初婚延後速度加快 低學歷男性終身難婚
西雅圖沒大學文憑人數降 學士比率67% 全美第1

西雅圖沒大學文憑人數降 學士比率67% 全美第1
巴羅阿圖華生編程屢獲獎 申請18校僅中2

巴羅阿圖華生編程屢獲獎 申請18校僅中2
花50元開始副業 他教寫申請大學論文 年賺11萬

花50元開始副業 他教寫申請大學論文 年賺11萬
香港南加商會年會 研討人工智慧

香港南加商會年會 研討人工智慧
旅美科協大紐約2023年會成功舉辦

旅美科協大紐約2023年會成功舉辦

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了