加州千禧世代 最愛遷居內華達州

加州不同年齡群青睞不同的移居目的地。（Pixels）

近日，有項調研結果顯示，加州 大量的千禧世代（Millennials）正在移居至內華達州 （Nevada）。千禧世代人是指目前年齡在27歲至42歲的人。相比之下，面臨退休或已經退休的戰後嬰兒潮世代人，最喜歡遷居的州則為愛達荷州 （Idaho）。

根據生活指南類網站StorageCafe結合美國人口調查局和勞工部的數據統計，內華達州是全美第六大遷入人口大於遷出人口的州。該州每1000名居民中，就有14個新遷入人口。調查發現，內華達州最大的遷入人群為加州的千禧世代。據統計，2021年加州就有近6萬人移居內華達州。這些家庭中，平均家庭成員人數為4人。相比加州，內華達州有更便宜的房子，房價中位數比加州便宜42%。

除了加州，亞利桑納州、科羅拉多州、猶他州居民也是遷入內華達州的主要來源。其中千禧代是這些州遷入內華達州人口最多的年齡群。

此外，該項調研顯示，愛達荷州（Idaho）是美國最受歡迎的遷入地。2021年，該州每1000人中就有25個是新遷入者。該州在2016年至2021年的五年間，人口增長了13%，是美國人口增長最快的州。其中原因就是來自其他州的遷入者大量增加。

在遷入愛達荷州的人群中，加州「貢獻」最多。有趣的是，加州這些人中，戰後嬰兒潮世代(baby boomer)佔比最高為35%，該人群目前年齡在59至77歲，顯示愛達荷州頗受退休人士的青睞。相比之下，該州房價中位數比加州便宜76%，這意味著對於即將退休或已經退休的民眾，愛達荷州是個不錯的選擇，他們退休後可以將加州房產賣掉，在愛達荷州買房，多餘的錢可以用來養老。根據統計，在加州移居愛達荷州的人中，有約55%的人在移居後的第一年買了房。

除了內華達州和愛達荷州，加州人也喜歡遷往亞利桑那州生活。該州也是美國西部另外一個移居熱門州。在遷入該州的人口中，加州「貢獻」最多，有約7萬人。移居亞利桑那州的人中，X世代(Gen X)的人佔比最高。X世代年齡在43歲至58歲。

在這些受歡迎的遷入州中有幾項優勢，包括優美的自然風景，更慢的生活節奏，較低的房價以及穩定的工作市場。根據StorageCafe網站，新冠疫情也加速了這種遷徙，人們更願意去人少的地區居住。全美最受歡迎的遷入地前五名為愛達荷州，佛蒙特州（Vermont），蒙大拿州（Montana）以及南卡萊羅納州（South Carolina）。

遷出人口最多的州前4名有阿拉斯加（Alaska）、紐約、伊利諾州以及加州。其中加州每1000人中就有10人離開。