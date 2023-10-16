我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

加州千禧世代 最愛遷居內華達州

記者王若然╱洛杉磯報導
加州不同年齡群青睞不同的移居目的地。（Pixels）
加州不同年齡群青睞不同的移居目的地。（Pixels）

近日，有項調研結果顯示，加州大量的千禧世代（Millennials）正在移居至內華達州（Nevada）。千禧世代人是指目前年齡在27歲至42歲的人。相比之下，面臨退休或已經退休的戰後嬰兒潮世代人，最喜歡遷居的州則為愛達荷州（Idaho）。

根據生活指南類網站StorageCafe結合美國人口調查局和勞工部的數據統計，內華達州是全美第六大遷入人口大於遷出人口的州。該州每1000名居民中，就有14個新遷入人口。調查發現，內華達州最大的遷入人群為加州的千禧世代。據統計，2021年加州就有近6萬人移居內華達州。這些家庭中，平均家庭成員人數為4人。相比加州，內華達州有更便宜的房子，房價中位數比加州便宜42%。

除了加州，亞利桑納州、科羅拉多州、猶他州居民也是遷入內華達州的主要來源。其中千禧代是這些州遷入內華達州人口最多的年齡群。

此外，該項調研顯示，愛達荷州（Idaho）是美國最受歡迎的遷入地。2021年，該州每1000人中就有25個是新遷入者。該州在2016年至2021年的五年間，人口增長了13%，是美國人口增長最快的州。其中原因就是來自其他州的遷入者大量增加。

在遷入愛達荷州的人群中，加州「貢獻」最多。有趣的是，加州這些人中，戰後嬰兒潮世代(baby boomer)佔比最高為35%，該人群目前年齡在59至77歲，顯示愛達荷州頗受退休人士的青睞。相比之下，該州房價中位數比加州便宜76%，這意味著對於即將退休或已經退休的民眾，愛達荷州是個不錯的選擇，他們退休後可以將加州房產賣掉，在愛達荷州買房，多餘的錢可以用來養老。根據統計，在加州移居愛達荷州的人中，有約55%的人在移居後的第一年買了房。

除了內華達州和愛達荷州，加州人也喜歡遷往亞利桑那州生活。該州也是美國西部另外一個移居熱門州。在遷入該州的人口中，加州「貢獻」最多，有約7萬人。移居亞利桑那州的人中，X世代(Gen X)的人佔比最高。X世代年齡在43歲至58歲。

在這些受歡迎的遷入州中有幾項優勢，包括優美的自然風景，更慢的生活節奏，較低的房價以及穩定的工作市場。根據StorageCafe網站，新冠疫情也加速了這種遷徙，人們更願意去人少的地區居住。全美最受歡迎的遷入地前五名為愛達荷州，佛蒙特州（Vermont），蒙大拿州（Montana）以及南卡萊羅納州（South Carolina）。

遷出人口最多的州前4名有阿拉斯加（Alaska）、紐約、伊利諾州以及加州。其中加州每1000人中就有10人離開。

加州 愛達荷州 內華達州

上一則

用AI寫大學申請信 違倫理易遭拒

下一則

加州嚴管加密貨幣 2025年7月起需獲許可證

延伸閱讀

一分鐘看加州／得來速失寵 各地禁設令增加

一分鐘看加州／得來速失寵 各地禁設令增加
加州禁食品用紅色色素 FDA仍允許 食衛法規矛盾

加州禁食品用紅色色素 FDA仍允許 食衛法規矛盾
南加3城 明年將用自動攝像機抓超速

南加3城 明年將用自動攝像機抓超速
醫護人員時薪25元 紐森點頭

醫護人員時薪25元 紐森點頭
灣區3市明年加裝測速照相 超速11哩罰50元

灣區3市明年加裝測速照相 超速11哩罰50元
強聖嬰現象來臨 影響加州機率高

強聖嬰現象來臨 影響加州機率高

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了