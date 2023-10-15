醫護人員時薪25元 紐森點頭

加州州長紐森簽署法案將醫護人員最低時薪提高為25元。（Getty Images）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）13日簽署一項新法案，將逐步在未來十年內將醫護人員的最低工資提高到每小時25元。紐森簽署令外界感到有些意外，因為之前他曾表示此案可能進一步影響加州已陷入困境的預算。

這項法案是紐森最近簽署的第二項提高最低工資法案，他上個月簽署了一項將速食業勞工最低工資提高到每小時20元的法案，這兩項法案都是工會多年來努力進行遊說的結果。

加州服務業雇員國際工會（Service Employees International Union California）執行董事歐爾（Tia Orr）說：「加州人在疫情期間見證了醫護人員的勇氣和奉獻。這些支撐我們的醫療系統、為所有人提供服務的醫護人員，值得我們為他們做出歷史性投資。」

美聯社表示，調漲醫護人員的最低工資反映出，醫療業者和工會在加州議會即將休會前達成了精心設計的妥協，避免了未來必須花大錢將這項議題擺上選票的可能。

事實上，加州多個市議會之前已經通過提高醫護人員最低工資的地方法律。醫療業者隨後尋求連署成功，準備舉行公投要求選民阻止這些法律，工會則同意洛杉磯地區提出一項訂立醫院高層薪資上限的法案。

加州的Medicaid 醫療補助計畫是許多醫院的主要收入來源。紐森政府警告，提高醫療人員最低工資，將導致加州必須支付的醫療補助金增加數十億元。

不過，工會表示，提高最低工資將使一些醫護人員不再符合資格使用加州Medicaid以及支付糧食和其他費用的政府補助計畫。

柏克萊加大勞工中心（Labor Center）的一項研究發現，加州將近一半的低薪醫護人員及其家人使用加州的公共資金計畫。研究人員預測，提高最低工資將使許多醫護人員退出Medicaid，省下的錢將可抵銷加州可觀的開支。

最低時薪25元也是凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）與代表超過7萬5000名凱瑟雇員的工會的談判重點。在凱瑟雇員上周罷工三天後，雙方終於在13日達成協議。