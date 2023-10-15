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未能提供足夠醫療照護 凱瑟挨罰5000萬

編譯組／綜合報導
加州管理醫療保健部門與加州最大醫療保健機構「Kaiser Permanente」達成和解協議，Kaiser集團須因未能提供病患足夠醫療照護而支付罰款5000萬元，並將完全改造其行為健康服務，圖為之前員工罷工。(美聯社)
加州管理醫療保健部門與加州最大醫療保健機構「Kaiser Permanente」達成和解協議，Kaiser集團須因未能提供病患足夠醫療照護而支付罰款5000萬元，並將完全改造其行為健康服務，圖為之前員工罷工。(美聯社)

加州管理醫療保健部門(California Department of Managed Health Care)13日與加州最大醫療保健機構「凱瑟醫療集團(Kaiser Permanente)達成和解協議，凱瑟醫療集團須因未能提供病患足夠醫療照護而支付罰款5000萬元，並將完全改造其行為健康服務(behavioral health services)。

這筆罰款是加州管理醫療保健部門開出最高金額罰款。凱瑟醫療集團還必須在5年內投資1億5000萬元，用於改善行為醫療保健服務，包括治療憂鬱症、藥物濫用、創傷後壓力症候群(PTSD)、躁鬱症與焦慮症。

管理醫療保健部門發現，凱瑟醫療集團無故取消病人的行為健康照護看診預約，並加長他們的等待預約時間。屋崙居民、凱瑟醫療機關患者柯倫(Lizzie Corcoran)告訴「舊金山觀察家報」，當她嘗試預約接受治療，卻被醫療團隊忽視。

根據和解內容，凱瑟醫療機構患者須能享有行為健康護理服務。加州法律規定，醫療機構必須在患者提出診療掛號申請後的十個工作天內、向患者提供首次心理健康、藥物濫用障礙治療或支持的診療預約，並在必要時於先前預約後的十個工作天內、進行後續預約。

除了醫療照護的及時性之外，凱瑟集團還得聘任一名顧問，以確保提高患者的照護水平與品質。加州管理醫療保健部門主任渡邊(Mary Watanabe)聲明表示，凱瑟集團將針對行為醫療保健服務進行系統性改革與轉型，以改善患者獲得護理的機會與治療品質。

自新冠疫情爆發以來，相關行為健康障礙治療的需求大增。於此同時，行為健康服務醫療單位嚴重短缺。「美國精神病學協會」醫療保健系統委員會主席特瑞斯特曼(Bob Trestman)指出，無論是精神科護理還是心理治療，都沒有足夠人手提供護理，醫師們不堪負荷。

和解協議達成之際，代表8萬5000名凱瑟醫療機構員工之工會聯盟「Kaiser Permanente Unions」這個月也為了改善工作條件而舉行罷工。工會成員期望凱薩集團解決人手不夠的問題，並在新冠疫情之後，提供更好的病患照護。

凱瑟執行長亞當斯(Greg Adams)表示，過去三年來，對精神衛生保健服務需求出現前所未有的增加，主要導因於全球疫情，也影響凱瑟醫療集團提供及時行為健康服務照護的能力。

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