強聖嬰現象來臨 影響加州機率高

「氣象預測中心」指出，聖嬰現象將自今年冬季持續到春天，並且有75%-80%發展成為強烈聖嬰，帶來大量降水。(Getty Images)

根據加州 「氣象預測中心」(Climate Prediction Center)發布報告，聖嬰現象(El Niño)將自今年冬季持續到明年春天，並且有75%-80%發展成為強烈聖嬰(Strong El Niño)，可能對加州天氣發生影響。

聖嬰現象通常會在冬季為加州中部與南部帶來比平均水平更為潮濕的天氣。但數據顯示，由於影響降水模式的原因很多，因此聖嬰現象在加州各個地區產生的影響，可能存在很大差異。「金門氣候服務機構」(Golden Gate Weather Services)氣象學家、聖荷西州大客座教授努爾(Jan Null)表示，聖嬰現象是影響氣候發展的最大因素，但可能還有其他影響天氣發展的氣象因子出現。

聖嬰現象是指太平洋中部與東部赤道沿岸異常溫暖的海水，氣溫升高代表著將有更強烈聖嬰現象，可能會對全球產生影響。過去70年來的八次強烈聖嬰現象，給加州帶來更大降雨，尤其是南加 州地區。

聖嬰現象產生另一個影響，則是更強烈亞熱帶急流，將潮濕空氣從夏威夷延伸到加州西海岸，並橫越美國最南端地區，當風暴抵達加州時，大量水分會凝結成大雨及降雪。「國家海洋暨大氣局物理科學實驗室」氣象學家霍爾(Andrew Hoell)指出，強烈聖嬰尤其會導致加州雨季降水量高於平均水平，極端降水的可能性基本上大增五倍。

1982-83年與1997-1998年的聖嬰現象，導致包括灣區 在內的整個加州經歷了高強度潮濕季節。今年冬天的強烈聖嬰現象，可能增加美國西部降水量高於平均值的可能性。

不過，即使是強烈聖嬰現象，也不總是對每一個地點都會受到影響。例如2015-16年聖嬰現象，甚至比1982-83年與1997-98年聖嬰現象還要強烈，但是，當時加州南部地區降雨量低於平均水平。

舊金山州大氣象學榮譽教授莫特維爾迪(John Monteverdi)認為，現在判斷未來幾個月的氣候情況，為時過早。

儘管氣象學家可預測聖嬰現象在冬季期間，溫度與降水可能發生變化，但截至目前，確定特定天氣情況的確切時間與地區，仍是未知。可預知的是，南加州冬季降雨量可能會高於平均值，根據今年聖嬰現象的預測強度，北加州也可能經歷比平均水平更潮濕的冬季。