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聯邦砸12億元 助紐森發展氫能源

編譯胡立宗／綜合報導
加州正大力發展氫能市場，盼能降低對石油的依賴，圖為印度氫氣公車。（取自美聯社）
加州正大力發展氫能市場，盼能降低對石油的依賴，圖為印度氫氣公車。（取自美聯社）

加州州長辦公室13日發布新聞稿指出，加州已經獲得聯邦能源部的12億元補助，可以加速發展乾淨、可重複使用的氫能源計畫，除了能在2030年前形成具備經濟規模的氫能市場，還能大幅降低溫室氣體排放與提供可觀的就業機會。

州長紐森在聲明中指出，在獲得聯邦補助後，加州的氫能計畫又跨出一步，更接近原本設定的氣候變遷應對目標。他還強調，如果不是總統拜登與他推動的兩黨基建法（Bipartisan Infrastructure Law），氣候變遷所帶來的威脅不可能緩解。

聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）、州長高階顧問與「商業暨經濟發展辦公室」（Go-Biz）負責人Dee Dee Myers等人都強調，氫能計畫在發展階段與營運階段都能為加州帶來龐大的高薪工作基會，最終還能大幅降低加州的溫室氣體排放量，並使加州在2030年前成為氫能樞紐（Hydrogen Hub）。

州長辦公室羅列了以下要點：

・加州2023年4月間與民間合力開發乾淨能源的Alliance for Renewable Clean Hydrogen Energy Systems（ARCHES），建構加州氫能樞紐的綱要；商業暨經濟發展辦公室則在紐森指示下擬定加州氫能市場發展策略，以公部門之力建構加州的氫能市場。

・聯邦12億元的經費將使加州得以快速發展基於氫能的公共運輸、重型貨車與港口營運建設，每年可以減少200萬噸的溫室氣體排放量，相當於44萬5000輛燃料車的總量。

・氫能計畫可以創造22萬個工作機會，包括13萬個營建職缺與9萬個常態職缺。

・因此案可省下的醫療支出可達每年29億5000萬元。

・氫能計畫的獲益將有40%回饋給弱勢社群。

加州 紐森 氣候變遷

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