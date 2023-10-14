我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

灣區科技三巨頭 再掀裁員潮

編譯組／綜合報導
根據舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，灣區又有三家巨頭將裁員數百人，其中高通（Qualcomm）將在加州裁員 1258 人。（美聯社）
根據舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，灣區又有三家巨頭將裁員數百人，其中高通（Qualcomm）將在加州裁員 1258 人。（美聯社）

根據舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，灣區又出現新一波科技業裁員，有三家巨頭將裁員數百人。值得注意的是，高通第二輪，光是加州裁員超過千人。

高通公司（Qualcomm）將在加州裁員1258人，其中包括灣區近200人，這是該地區最新的一次科技裁員。在向州政府提交的文件中，該公司稱將在聖他克拉拉（Santa Clara）辦公處裁員約194人、在聖地牙哥（San Diego）總部裁員1094人。根據本周提交給州政府官員的通知，裁員將於12月13日開始。

此次裁員約占高通公司員工總數的2.5%，標誌著這家半導體製造商今年的第二輪裁員。今年五月，該公司在南加州辦公處裁員400多人，在灣區裁員84人。

根據2022年9月的最新年度財務申報報告，高通公司共有5萬1千名員工，其上一季度財報便預計將裁員。該公司聲明指出：「鑒於宏觀經濟和需求環境的持續不確定性，我們預計將採取更多的重組行動，以便繼續針對關鍵增長及多元化機遇進行投資。」

在另一份文件中，舊金山金融科技公司LendingClub Corp. 周四（12日）表示，該公司計畫裁員172人，約占其員工總數的14%。

該公司在致州和市官員的一封信中表示，將從11月1日開始進行滾動式裁員，直至12月5日。公司表示，所有員工都將獲得一份遣散費，其中包括至少60天的基本工資和福利。

LendingClub公司首席人事官威爾遜（Tina Wilson）說：「很抱歉，我們未能提前通知你們這一行動。這些業務情況在需要發出通知時是無法合理預見的。在對我們的人員配置和業務需求進行審查後，我們會盡早向你們發出這一通知。」該公司此前曾在一月份曾裁員225人。

同樣位於舊金山的供應鏈軟件初創公司Flexport宣布，將從周五（13日）開始裁員約20%。Flexport首席執行官彼得森（Ryan Petersen）於上個月重新上任，他於周四下午向員工發出通知，告知裁員一事。公開數據顯示，截至9月底，該公司約有3500名員工。

彼得森寫道：「今天是艱難的一天，但我們是一支堅韌不拔、以目標為導向的團隊，我們將克服挫折，實現我們的使命──讓全球商務變得如此簡單。」

備忘錄沒有說明裁員將影響多少本地職位。該公司尚未向加州就業發展部（California Employment Development Department）提交文件。彼得森指出，美國員工將獲得九周的遣散費、兩個月的醫療保險以及直到年底的移民支持。

裁員 加州 高通

上一則

加州社區學院 春節可彈性放假

下一則

華生落榜16校 專家：申請失策 非關天花板

延伸閱讀

灣區待過戶房產取消交易率 全美最低

灣區待過戶房產取消交易率 全美最低
高通加州裁員逾1200人 分析師：對手機市場復甦信心不足

高通加州裁員逾1200人 分析師：對手機市場復甦信心不足
持續4周…汽車工人罷工再擴大 肯州福特卡車廠加入

持續4周…汽車工人罷工再擴大 肯州福特卡車廠加入
汽車工會罷工擴大 肯州福特廠8700人加入抗爭

汽車工會罷工擴大 肯州福特廠8700人加入抗爭
大幅裁員近1年後 Meta、亞馬遜子公司又裁員了

大幅裁員近1年後 Meta、亞馬遜子公司又裁員了
Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡