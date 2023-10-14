灣區科技三巨頭 再掀裁員潮

根據舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，灣區又有三家巨頭將裁員數百人，其中高通（Qualcomm）將在加州裁員 1258 人。（美聯社）

根據舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，灣區又出現新一波科技業裁員 ，有三家巨頭將裁員數百人。值得注意的是，高通 第二輪，光是加州 裁員超過千人。

高通公司（Qualcomm）將在加州裁員1258人，其中包括灣區近200人，這是該地區最新的一次科技裁員。在向州政府提交的文件中，該公司稱將在聖他克拉拉（Santa Clara）辦公處裁員約194人、在聖地牙哥（San Diego）總部裁員1094人。根據本周提交給州政府官員的通知，裁員將於12月13日開始。

此次裁員約占高通公司員工總數的2.5%，標誌著這家半導體製造商今年的第二輪裁員。今年五月，該公司在南加州辦公處裁員400多人，在灣區裁員84人。

根據2022年9月的最新年度財務申報報告，高通公司共有5萬1千名員工，其上一季度財報便預計將裁員。該公司聲明指出：「鑒於宏觀經濟和需求環境的持續不確定性，我們預計將採取更多的重組行動，以便繼續針對關鍵增長及多元化機遇進行投資。」

在另一份文件中，舊金山金融科技公司LendingClub Corp. 周四（12日）表示，該公司計畫裁員172人，約占其員工總數的14%。

該公司在致州和市官員的一封信中表示，將從11月1日開始進行滾動式裁員，直至12月5日。公司表示，所有員工都將獲得一份遣散費，其中包括至少60天的基本工資和福利。

LendingClub公司首席人事官威爾遜（Tina Wilson）說：「很抱歉，我們未能提前通知你們這一行動。這些業務情況在需要發出通知時是無法合理預見的。在對我們的人員配置和業務需求進行審查後，我們會盡早向你們發出這一通知。」該公司此前曾在一月份曾裁員225人。

同樣位於舊金山的供應鏈軟件初創公司Flexport宣布，將從周五（13日）開始裁員約20%。Flexport首席執行官彼得森（Ryan Petersen）於上個月重新上任，他於周四下午向員工發出通知，告知裁員一事。公開數據顯示，截至9月底，該公司約有3500名員工。

彼得森寫道：「今天是艱難的一天，但我們是一支堅韌不拔、以目標為導向的團隊，我們將克服挫折，實現我們的使命──讓全球商務變得如此簡單。」

備忘錄沒有說明裁員將影響多少本地職位。該公司尚未向加州就業發展部（California Employment Development Department）提交文件。彼得森指出，美國員工將獲得九周的遣散費、兩個月的醫療保險以及直到年底的移民支持。