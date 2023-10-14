我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

活化硬幣流通 4招兌現

編譯陳盈霖／綜合外電報導
民眾可透過許多方式，將家中儲存的硬幣兌現成鈔票。(Josh Appel/Unsplash)
民眾可透過許多方式，將家中儲存的硬幣兌現成鈔票。(Josh Appel/Unsplash)

許多人可能很少用硬幣購物，但硬幣可能出現在家裡的許多地方。事實上，根據政府領導的美國硬幣特別工作小組（U.S. Coin Task Force）在新冠肺炎疫情期間發布報告稱，美國家庭中（如存錢筒或抽屜）估計有485億元硬幣。

洛杉磯KTLA 5電視台報導，這些「休眠中的硬幣」導致硬幣流通中斷，影響美國經濟。聯準會鼓勵人們透過存入或兌換鈔票方式，重新將硬幣用於流通貨幣中。

銀行或信用合作社兌現：這些地方提供硬幣兌換服務，包括大通銀行（Chase）、美國銀行（BOA）、富國銀行（Wells Fargo）、花旗（Citibank）等。美國銀行家協會（American Bankers Association）資深副總裁肯尼利（Steve Kenneally）說，有些銀行希望硬幣已經包上紙捲，有些銀行有大型硬幣分揀機器。取出零錢前，可能要與這些單位客服部門交談，了解可使用哪些服務。

當地的Coinstar：全球有超過2萬個Coinstar自助服務亭，客戶可在那將硬幣兌換現金、電子禮卡、免稅慈善捐款和加密貨幣。若想兌換現金，Coinstar會收取11.9%手續費，兌換電子禮卡則為免費，可兌換亞馬遜、蘋果等禮卡。

直接使用硬幣：若想使用大量硬幣支付商品，可提前諮詢零售商，因可能導致收銀機排隊中斷。商家不需要接受硬幣作為付款方式，零售商可能沒有足夠員工花時間數硬幣。

現金替代品：若想避免未來拿到更多硬幣，民眾可考慮使用現金卡（Debit card）、信用卡或電子錢包。也可透過使用Zelle、Venmo、PayPal或Cash App等服務，避免與親友使用現金。

零售商 貨幣 現金卡

上一則

鑽石吧市情咨文 改善治安列重點

下一則

世界日報銀髮樂齡生活展攤位介紹 美國互惠財富 Sky Vision Holding

延伸閱讀

橙縣3少年闖富樂頓學院 打保安舞戰斧唬警察

橙縣3少年闖富樂頓學院 打保安舞戰斧唬警察
挺猶太還挺巴人？以哈衝突升溫 美社會對立緊張氣氛也升高

挺猶太還挺巴人？以哈衝突升溫 美社會對立緊張氣氛也升高
大通銀行社區經理與您分享五個關鍵的金融知識

大通銀行社區經理與您分享五個關鍵的金融知識
辦公室出勤成本高 全職上班族每月得花1020元

辦公室出勤成本高 全職上班族每月得花1020元
凱瑟員工開啟3日罷工 美國醫療業史上最大

凱瑟員工開啟3日罷工 美國醫療業史上最大
USC研討會後 土耳其外交官被打

USC研討會後 土耳其外交官被打

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡