活化硬幣流通 4招兌現

民眾可透過許多方式，將家中儲存的硬幣兌現成鈔票。(Josh Appel/Unsplash)

許多人可能很少用硬幣購物，但硬幣可能出現在家裡的許多地方。事實上，根據政府領導的美國硬幣特別工作小組（U.S. Coin Task Force）在新冠肺炎疫情期間發布報告稱，美國家庭中（如存錢筒或抽屜）估計有485億元硬幣。

洛杉磯KTLA 5電視台報導，這些「休眠中的硬幣」導致硬幣流通中斷，影響美國經濟。聯準會鼓勵人們透過存入或兌換鈔票方式，重新將硬幣用於流通貨幣 中。

銀行或信用合作社兌現：這些地方提供硬幣兌換服務，包括大通銀行（Chase）、美國銀行（BOA）、富國銀行（Wells Fargo）、花旗（Citibank）等。美國銀行家協會（American Bankers Association）資深副總裁肯尼利（Steve Kenneally）說，有些銀行希望硬幣已經包上紙捲，有些銀行有大型硬幣分揀機器。取出零錢前，可能要與這些單位客服部門交談，了解可使用哪些服務。

當地的Coinstar：全球有超過2萬個Coinstar自助服務亭，客戶可在那將硬幣兌換現金、電子禮卡、免稅慈善捐款和加密貨幣。若想兌換現金，Coinstar會收取11.9%手續費，兌換電子禮卡則為免費，可兌換亞馬遜、蘋果等禮卡。

直接使用硬幣：若想使用大量硬幣支付商品，可提前諮詢零售商 ，因可能導致收銀機排隊中斷。商家不需要接受硬幣作為付款方式，零售商可能沒有足夠員工花時間數硬幣。

現金替代品：若想避免未來拿到更多硬幣，民眾可考慮使用現金卡 （Debit card）、信用卡或電子錢包。也可透過使用Zelle、Venmo、PayPal或Cash App等服務，避免與親友使用現金。