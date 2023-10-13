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加州租客保障法案 押金上限、強化禁驅令明年上路

編譯胡立宗／綜合報導
加州州長紐森簽署多項租客保障法案。（本報資料照片）
加州州長紐森簽署多項租客保障法案。（本報資料照片）

加州議會趕在會期結束前將多項法案送到州長紐森的辦公室，其中多項有關租客保障與權益的修正案，紐森近日簽署與否決了部分提案，下面是法案的概要說明：

●Assembly Bill 12修正案：設定押金上限，2024年7月1日生效

媒體解讀，AB 12是紐森簽署成立的重要法案之一，限制房東最多只能收一個月的押金。提案人為眾議員楊馳馬（Matt Haney），獲得抗貧團體與工會的背書，強調過高的押金妨礙了租戶尋找合理租金住房的機會。反對者包括共和黨人與溫和派民主黨人，他們認為房東出租房舍已經承擔一定風險，縮減押金將導致更多租房退出市場，因為房東無力維修、修復受損房舍。

●Senate Bill 567修正案：強化禁驅令，2024年4月1日生效

加州議會2019年已經立法防制不當驅趕房客，並限制租金每年漲幅不得高於5%加計通膨率。這次的修正案由參議員杜拉左（María Elena Durazo）提出，限制房東鑽漏洞，合法收回房舍後再以高價出租給他人。反對者為商業團體、房東協會、溫和派民主黨人。

●Senate Bill 555提案：研議社會住宅可行性

參議員瓦哈布（Aisha Wahab）所提的Senate Bill 555，要求住屋與社區發展局（Department of Housing and Community Development）研議改裝既有住宅為社會住宅（公屋）的可行性，以增加現有社會住宅的供應量。正式報告的提出期限為2026年12月31日，內容還須包括財源與可用公地數量。

不過直接要求增建社會住宅的Assembly Bill 309則遭否決，因為紐森認為加州已經在推動閒置公有土地新建公屋的計畫了，另外要求總務部（Department of General Services）針對公地另提三項開發計畫並不合理，且新增的開發案可能徒增公帑浪費。

房東 紐森 加州

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