中了樂透該怎麼辦？掌握3要點不會迷失方向

17億多勁球頭彩獎落南加州。（取自FOX電視台畫面）

勁球（Powerball）17億6500萬元的頭獎近日在加州 開出，雖然中獎機率只有2兆9220萬分之一，但是誰知道哪一天大獎就會落在您家？做著發財夢時，不妨也聽聽專家意見，看看萬一中獎後該怎麼處理，免得到時候手忙腳亂。

富國銀行（Wells Fargo）的財富管理師Emily Irwin在商業雜誌Insider的專文指出，她見過許多大獎得主，大家在知道得獎後，隨之而來的多半是孤寂感，因為沒有人可以商量，沒有人可以討論，這種時候更需要冷靜思考才不會迷失方向。

第一個要確定的是，自己是個知道節制開銷的人，還是有一毛花一塊的？如果知道如何管理錢財，雖然一次領的金額較低，但是一次領的稅務問題簡單，拿回來之後還可以自主管理，財富自由度反而更高。

如果是後者，那Emily Irwin建議最好分30年領，而且投資 在保守的項目上。這樣的選擇主要是因為收入穩定所帶來的安全感，未來30年都有限額的固定收入，反倒能降低一次花光光的機率，讓自己更不會坐吃山空。

第二個是要不要公開身分，多數美國人都會公開，但華人 較為保守，不公開的比例應該較高，也省下不少麻煩。公開身分的難題之一就是，上門借錢的人越來越多，所以更要學習如何說「不」，找個溝通教練是個不錯的選項。

第三，晉身富豪不可或缺的就是顧問團隊，因為自己一個人或伴侶兩人絕對是應付不來方方面面的雜事的。因此下一階段就是找信得過的顧問，包括律師、會計師、理財顧問，甚至是捐款專家。前三個都好理解，捐款的目的則在於避稅，適當地散財，才不必繳高額稅金。

Emily Irwin的建議是，選顧問千萬別聽人介紹，一定要耐心地多選幾個候選人，然後一一跟他們深談後再決定，因為固然專業證書很重要，但是信不信得過、處不處得來才是長期合作的關鍵，畢竟接下來的人生都少不了他們的協助。

Emily Irwin說，到頭來，管理大筆錢財就跟跑馬拉松一樣，沒有人一想到就能跑完全程，過程中難免碰到挫折，但是選好顧問與教練，就能確保接下來的人生可以不為錢所困。