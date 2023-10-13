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加州強制精神病患治療法案 有助遊民健康

編譯組／綜合報導
紐森州長10日簽署整頓加州精神疾病體系相關法案，成為正式法令。（美聯社）
紐森州長10日簽署整頓加州精神疾病體系相關法案，成為正式法令。（美聯社）

紐森州長10日簽署整頓加州精神疾病體系相關法案成為正式法令。州府對精神疾病醫療管理態度轉變，正面展開對精神疾病患者的人道關懷。

專家指出，紐森簽署SB 43強迫精神病患醫療法案通過後，加州管理精神疾病醫療將進入一個新里程碑。

在加州，有關強迫民事就醫 (involuntary civil commitment) 事宜，過去近半個世紀都是根據「Lanterman-Petris-Short」法案處理。加州各縣公衛領導與治療精神疾病倡導者期待，紐森接連提出新管理法案之後，能將更多精神病患送入適當醫療機構接受醫治。

紐森10日於書面聲明中指出，加州展開大規模整頓精神醫療體系。他強調，精神疾病影響到大家，許多最迫切需要接受醫療民眾過去遭到忽視。因此必須注意到避免有人因為社會疏忽，失去接受醫治的機會。社會應當注意到他們得到適當醫療的權益。

紐森支持的一系列強迫精神醫療法案主要為處理加州日益嚴峻的遊民精神健康問題。根據聯邦住屋與城市發展部 資料，加州目前遊民總數高達17萬人，其中四分之一罹患嚴重精神疾病。

根據舊金山加大Benioffu遊民與住屋計畫，絕大多數遊民罹患過精神疾病，然而淪落街頭主因為低收入與高房價所造成的。

根據「關懷法庭」規定，精神病患親友、醫療人士、行為健康工作者都可向法庭申請，強迫病情嚴重的精神分裂病患或其他精神重症病患到法庭指定機構，接受適當治療。

加州 紐森 遊民

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