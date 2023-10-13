加州通過新法 Ebony Alert明年元旦實施

「黑檀警示」2024年1月1日實施。（取自CBS電視台畫面）

加州 州長紐森日前簽署Senate Bill 673修正案，在緊急措施中新增「黑檀警示」（Ebony Alert），特別針對黑人 兒童與青少年的失蹤案件發出全面通告，避免情況繼續惡化。倡議團體表示，非裔 未成年人無故消失，經常理所當然地視為逃家，但背後卻可能是誘拐與人口販運，非常感謝加州能夠完成立法，並在2024年1月1日實施。

就人口失蹤部分，各地已有針對未成年人失蹤或遭綁架的安珀警示（AMBER Alert），AMBER 為America's Missing: Broadcasting Emergency Response的縮寫。但是安珀警示卻可能忽略危險度更高的少數民族人口販運與強迫賣淫事件，因此繼針對原住民婦女的羽毛警示（Feather Alert）後，加州再度設立「黑檀警示」制度，以期降低非裔未成年人的失蹤率。

比照1996年德州達福地區（Dallas-Fort Worth）首度發動的安珀警示，一旦12至25歲的非裔 行方不明的過程不合常理或是可疑，或已經確認發生綁架，各地執法單位就可向加州公路巡警（CHP）申請發布「黑檀警示」，公路巡警啟動機制後，指定區域的公路電子告示牌，以及有線或衛星電視、廣播、網站、社交平台都將配合散布失蹤消息，以利儘快尋獲當事人。

另外，不知去向的人，如果身有失能，認知問題或其他危險因子，也列入「黑檀警示」範圍。加州內外的倡議團體長年呼籲，原本的安珀警示制度容易忽略黑人孩童的失蹤案件，特別是美國2022年有高達39%的孩童失蹤案件與非裔有關，且依照Black and Missing Foundation的統計，截至10月11日還有15萬3374名有色孩童下落不明，不只是非裔，還有亞裔與原住民。

因此，加州在參議員布拉福（Steven Bradford）的主導下，2023年度終於完成「黑檀警示」的立法，並獲得州長簽署。布拉福在簽署後表示，加州終於對失蹤黑人小孩與婦女採取了關鍵的行動，「黑檀警示」能夠增加尋找他們的警覺度與資源配置。布拉福也指出，非裔婦女與少女遭到誘騙賣淫的事件越來越多，國會非裔連線2020年的報告指出，40%的性販運都涉及黑人女性。